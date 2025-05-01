Tuyển Kế toán kho Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 436 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho

Kiểm tra và ghi sổ các chứng từ nhập mua HH, NVL từ nhà cung cấp vào kho tổng

Lập, kiểm tra, đối chiếu số liệu HH, NVL điều chuyển từ kho tổng sang các kho cửa hàng

Kiểm kê HH, NVL đột xuất, cuối kì

Kiểm soát việc điều chỉnh âm kho, hàng hủy, hàng hư hỏng tại kho tổng

Kiểm tra, chốt số liệu nhập - xuất - tồn hàng hóa, NVL tại kho tổng

Tiếp nhận PO (đơn đặt hàng) của từng ncc từ bộ phận SC

Đối chiếu PO và số lượng hàng thực tế ncc giao, phản hồi hàng thừa thiếu so với PO đến team SC

Cập nhật số liệu hàng mua nhập tại kho CK (theo Teamplate file Excel kế toán cung cấp)

Theo dõi và cập hàng hàng xuất kho CK (điều chuyển cửa hàng, xuất sản xuất,...)

Gửi đơn đặt hàng NVL sản xuất BMO đến Phòng tài chính

Lưu trữ chứng từ liên quan

Các công việc, báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của GĐ Nhà Máy, BOD

Gửi file nhập mua, phiếu giao hàng của ncc đến phòng kế toán

Gửi báo cáo mua hàng, xuất hàng, tồn kho

Gửi số nhập mua trong tháng, số xuất điều chuyển hàng từ CK đến các CH trong tháng

Kiểm kho và gửi biên bản kiểm kê về phòng kế toán

Báo cáo nhập - xuất - tồn kho tổng

Báo cáo sản lượng sản xuất kho bánh lạnh

Báo cáo sản lượng sản xuất kho bánh mì

Báo cáo hàng cận date (3 tháng)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán kho

Từng làm trong hệ thống F&B, FMCG

Có kỹ năng excel tốt, chịu khó di chuyển

Hợp đồng thời vụ 8 tháng

Tại Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12tr - 17tr thỏa thuận theo năng lực

Tham gia BHXH, BHYT,BHTN đầy đủ

Chính sách Công đoàn cho CBNV đầy đủ

Cấp laptop làm việc

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo doanh thu Công ty

Sử dụng sản phẩm BMO và Chuk giảm giá nội bộ

Team Building, Year End Party hằng năm

Xét nâng bậc lương định kỳ hằng năm theo qui đinh Công ty

Cơ hội thăng tiến trong công việc cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk)

