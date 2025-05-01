Tuyển Kế toán kho Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk)
- Hồ Chí Minh: 436 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Kiểm tra và ghi sổ các chứng từ nhập mua HH, NVL từ nhà cung cấp vào kho tổng
Lập, kiểm tra, đối chiếu số liệu HH, NVL điều chuyển từ kho tổng sang các kho cửa hàng
Kiểm kê HH, NVL đột xuất, cuối kì
Kiểm soát việc điều chỉnh âm kho, hàng hủy, hàng hư hỏng tại kho tổng
Kiểm tra, chốt số liệu nhập - xuất - tồn hàng hóa, NVL tại kho tổng
Tiếp nhận PO (đơn đặt hàng) của từng ncc từ bộ phận SC
Đối chiếu PO và số lượng hàng thực tế ncc giao, phản hồi hàng thừa thiếu so với PO đến team SC
Cập nhật số liệu hàng mua nhập tại kho CK (theo Teamplate file Excel kế toán cung cấp)
Theo dõi và cập hàng hàng xuất kho CK (điều chuyển cửa hàng, xuất sản xuất,...)
Gửi đơn đặt hàng NVL sản xuất BMO đến Phòng tài chính
Lưu trữ chứng từ liên quan
Các công việc, báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của GĐ Nhà Máy, BOD
Gửi file nhập mua, phiếu giao hàng của ncc đến phòng kế toán
Gửi báo cáo mua hàng, xuất hàng, tồn kho
Gửi số nhập mua trong tháng, số xuất điều chuyển hàng từ CK đến các CH trong tháng
Kiểm kho và gửi biên bản kiểm kê về phòng kế toán
Báo cáo nhập - xuất - tồn kho tổng
Báo cáo sản lượng sản xuất kho bánh lạnh
Báo cáo sản lượng sản xuất kho bánh mì
Báo cáo hàng cận date (3 tháng)
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán kho
Từng làm trong hệ thống F&B, FMCG
Có kỹ năng excel tốt, chịu khó di chuyển
Hợp đồng thời vụ 8 tháng
Tại Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk) Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT,BHTN đầy đủ
Chính sách Công đoàn cho CBNV đầy đủ
Cấp laptop làm việc
Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo doanh thu Công ty
Sử dụng sản phẩm BMO và Chuk giảm giá nội bộ
Team Building, Year End Party hằng năm
Xét nâng bậc lương định kỳ hằng năm theo qui đinh Công ty
Cơ hội thăng tiến trong công việc cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk)
