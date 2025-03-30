Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 14, đường số 23, KDC Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22 - 35 tuổi
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán, ít nhất 6 tháng kinh nghiệm vị trí tương đương
Kỹ Năng Tổ Chức và Quản Lý: Có khả năng quản lý nhiều loại hàng hóa và theo dõi chính xác thông tin tồn kho
Kỹ Năng Tổ Chức và Quản Lý:
Chú Ý Đến Chi Tiết: Kỹ năng ghi chép cẩn thận và chính xác, đặc biệt quan trọng đối với vị trí này.
Chú Ý Đến Chi Tiết:
Kiến Thức Kế Toán: Hiểu biết về nguyên tắc kế toán và kinh nghiệm với phần mềm kế toán là lợi thế.
Kiến Thức Kế Toán:
Kỹ Năng Giao Tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.
Kỹ Năng Giao Tiếp:
Sử Dụng Công Nghệ: Thành thạo sử dụng phần mềm quản lý kho
Sử Dụng Công Nghệ:
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán, ít nhất 6 tháng kinh nghiệm vị trí tương đương
Kỹ Năng Tổ Chức và Quản Lý: Có khả năng quản lý nhiều loại hàng hóa và theo dõi chính xác thông tin tồn kho
Kỹ Năng Tổ Chức và Quản Lý:
Chú Ý Đến Chi Tiết: Kỹ năng ghi chép cẩn thận và chính xác, đặc biệt quan trọng đối với vị trí này.
Chú Ý Đến Chi Tiết:
Kiến Thức Kế Toán: Hiểu biết về nguyên tắc kế toán và kinh nghiệm với phần mềm kế toán là lợi thế.
Kiến Thức Kế Toán:
Kỹ Năng Giao Tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.
Kỹ Năng Giao Tiếp:
Sử Dụng Công Nghệ: Thành thạo sử dụng phần mềm quản lý kho
Sử Dụng Công Nghệ:
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đóng BHXH, BHYT,.. theo quy định
Thử việc 1 tháng nhận 90% lương
Cơm trưa
Hỗ trợ xăng xe
Phụ cấp chuyên cần
Thưởng Lễ, Tết, thưởng nóng
Xét tăng lương 3 tháng 1 lần theo hiệu xuất công việc.
Thử việc 1 tháng nhận 90% lương
Cơm trưa
Hỗ trợ xăng xe
Phụ cấp chuyên cần
Thưởng Lễ, Tết, thưởng nóng
Xét tăng lương 3 tháng 1 lần theo hiệu xuất công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI