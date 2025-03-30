Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14, đường số 23, KDC Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 22 - 35 tuổi

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán, ít nhất 6 tháng kinh nghiệm vị trí tương đương

Kỹ Năng Tổ Chức và Quản Lý: Có khả năng quản lý nhiều loại hàng hóa và theo dõi chính xác thông tin tồn kho

Chú Ý Đến Chi Tiết: Kỹ năng ghi chép cẩn thận và chính xác, đặc biệt quan trọng đối với vị trí này.

Kiến Thức Kế Toán: Hiểu biết về nguyên tắc kế toán và kinh nghiệm với phần mềm kế toán là lợi thế.

Kỹ Năng Giao Tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.

Sử Dụng Công Nghệ: Thành thạo sử dụng phần mềm quản lý kho

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đóng BHXH, BHYT,.. theo quy định

Thử việc 1 tháng nhận 90% lương

Cơm trưa

Hỗ trợ xăng xe

Phụ cấp chuyên cần

Thưởng Lễ, Tết, thưởng nóng

Xét tăng lương 3 tháng 1 lần theo hiệu xuất công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD

