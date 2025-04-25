Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Nhà ga T3

- Sân bay Tân Sơn Nhất, Đường Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hóa, bao gồm: kiểm kê, xác nhận số lượng, giao nhận hóa đơn, cập nhật tình trạng hàng hóa khi xuất kho và nhập hàng từ các đơn vị phân phối.
Lập phiếu xuất – nhập kho, biên bản kiểm kê, chứng từ liên quan; nhập liệu số liệu hàng hóa, lưu trữ hóa đơn, chứng từ và chuyển cho bộ phận liên quan để sao lưu, đối chiếu.
Hạch toán doanh thu, giá vốn hàng hóa, công nợ và vật tư theo đúng quy định.
Thực hiện kê khai thuế đầu vào, đầu ra đối với hàng hóa, nguyên vật liệu; đảm bảo việc nộp thuế đúng quy định hiện hành.
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập – xuất – tồn; kiểm tra, đối chiếu số lượng tồn thực tế với dữ liệu hệ thống và báo cáo cấp quản lý khi phát sinh chênh lệch.
Lập chứng từ thu, chi khi phát sinh và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt.
Nhận và kiểm tra báo cáo quý kèm chứng từ gốc từ các bộ phận liên quan; đối chiếu số liệu chứng từ với sổ quỹ.
Định khoản và cập nhật sổ kế toán tổng hợp theo quy định.
Quản lý, lưu trữ chứng từ, tài liệu và tiền mặt đúng quy trình, quy định của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính trở lên.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán kho - quỹ.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Tính cách cẩn thận, độc lập, nhạy bén.

Tại Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
Được làm việc trong môi trường tiêu chuẩn Quốc tế;
Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động;
Được cấp phát đồng phục;
Chế độ nghỉ phép, các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Nhà nước;
Được đào tạo về nghiệp vụ, ngoại ngữ trong quá trình làm việc;
Có chính sách đãi ngộ xứng đáng với những đóng góp của các thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Toà Pancific – 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

