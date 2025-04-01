Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 274 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Theo dõi, thống kê số lượng hàng hóa tại kho
Đảm bảo số lượng hàng hóa theo yêu cầu của Công ty
Kiểm soát số liệu tồn kho, hệ thống đơn hàng trong quá trình xuất nhập hàng hóa
Một số công việc được giao tại từng thời điểm
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên từ : 23-30 tuổi.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm về quản lý kho hàng
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần ham học hỏi
Có ý chí cầu tiến, chịu khó
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 VNĐ- 12.000.000 VNĐ/tháng
Được tham gia BHXH, BHYT sau thời gian thử việc
Chế độ ngày phép năm ... theo quy định
Lương tháng 13
Môi trường làm viêc trẻ và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
