Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 21 Triệu

Mức lương 15 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 15 - 21 Triệu

Theo dõi và quản lý hàng hóa xuất - nhập - tồn tại kho theo quy trình của công ty.

Lập phiếu nhập - xuất kho và hạch toán vào phần mềm kế toán, sổ sách liên quan.

Kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất, đối chiếu với số liệu trên hệ thống, trong sổ sách để đảm bảo chính xác.

Theo dõi số liệu hàng tồn kho và báo cáo tình trạng hàng hóa tồn kho định kỳ hoặc đột xuất cho cấp trên.

Hỗ trợ kiểm kê và giám sát tình trạng bảo quản hàng hóa trong kho, kịp thời phát hiện những sai sót hoặc các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa hoặc thất thoát số lượng hàng hóa trong kho.

Báo cáo các sự cố liên quan đến kho bãi, hàng hóa tại kho cho cấp trên và đề xuất giải pháp xử lý.

Kiểm soát chi phí, tránh phát sinh thêm chi phí cũng như tiết kiệm chi phí cho Công ty trong các hoạt động kho – bãi.

Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hàng hóa tồn kho (trên sổ sách và thực tế)

Đề xuất phương án, xây dựng các quy trình tại kho để việc quản lý hàng hóa và kho bãi hiệu quả hơn.

Phối hợp với các bộ phận khác để xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa, vật tư của Công ty.

Thường xuyên cập nhật các thông tin đối với việc quản lý kho và hàng hóa tới Ban Giám Đốc, cũng như đề xuất các phương án liên quan.

Cập nhật các thông tin, văn bản pháp luật, các quy định mới liên quan đến nghiệp vụ kế toán, quản lý sổ sách, hàng hóa, kho bãi của mặt hàng mà công ty đang kinh doanh tới Ban giám đốc.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích, quy định, chính sách và văn hóa của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Quản lý kho hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán kho hoặc tương đương.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và Excel và các phần mềm kế toán tốt.

Có kiến thức căn bản về kinh doanh thương mại, luật thương mại, B2B, thanh toán quốc tế.

Có kỹ năng xử lý sự cố, quản lý rủi ro.

Sử dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống, tổ chức, kiểm soát rủi ro, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian.

Có khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 15 - 21tr (thoả thuận tùy năng lực).

Được đào tạo bổ sung các kiến thức chuyên ngành.

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHTN, BHYT, các ngày nghỉ lễ, các chế độ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam dành cho người lao động.

Được tham gia các chương trình team building, nghỉ mát, tiệc hàng năm của Công ty.

Thưởng lễ, tết, KPI, thăng chức, tăng lương, thưởng theo năng lực, hiệu quả đóng góp trong công việc.

Làm việc trong môi trường thân thiện, chia sẻ và thấu hiểu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin