Tuyển Kế toán kho Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú., Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi số lượng tồn kho, cập nhật thường xuyên.

Lập đơn hàng, cho xuất hàng theo yêu cầu.

Kiểm soát và lập các chứng từ xuất – nhập.

Tổ chức kiểm soát và kiểm kê định kỳ hoặc bất thường để đảm bảo lượng hàng tồn kho thực tế và hệ thống tương đương, lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

Quản lý, lưu trữ chứng từ đầy đủ.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Tạo mã nhà cung cấp + mã vật tư.

Phản ánh những bất cập liên quan đến phần mềm trong quá trình xuất nhập (phân quyền + chạy giá trung bình cuối tháng + phụ kho vận chuyển hàng + kiểm tra nhà cung cấp hay giá vật tư cho nhân viên thu mua...).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao Đẳng chuyên ngành Kế toán trở lên, được đào tạo chuyên ngành Kế toán các trường thuộc khối Kế toán – Tài chính; môn trong lĩnh vực Kế toán.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, Excel và phần mềm kế toán MISA.

Có khả năng làm việc nhóm và có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng chịu được áp lực công việc.

Phản hồi trong vòng 2 giờ làm việc.

Chủ động – trách nhiệm.

Giao tiếp rõ ràng, phối hợp.

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận khi phỏng vấn.

Hỗ trợ cơm trưa cho nhân viên.

Phép năm: 12 ngày.

Khám sức khỏe định kì.

Phúc lợi khác: quà sinh nhật, quà cưới hỏi, quà + thưởng tết, quà 8/3, quà 20/10, quà sinh con, thăm hỏi ốm đau, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

