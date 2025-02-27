Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Quản lý số liệu tồn kho hàng hóa
- Phụ trách kiểm soát kho: số lượng, chất lượng kho thực tế
- Theo dõi, cập nhật, thao tác xuất/nhập/chuyển kho trên phần mềm
- Theo dõi xuất nhập tồn hàng hóa; kết hợp với kế toán viên nội bộ khác lên kế hoạch đặt, trữ hàng.
- Kiểm soát, đôn thúc thu hồi công nợ KH.
- Sắp xếp, vận đơn với các đơn vị vận chuyển giao hàng cho KH
- Theo dõi khuyến mãi, chiết khấu cho khách hàng.
- Phối hợp với bộ phận thực hiện công việc được giao

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên sinh năm từ 1994 - 2001
- Nữ: Tốt nghiêp các khối ngành kế toán
- Đã có kinh nghiệm kế toán kho

Tại CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình: 8-10 triệu (LCB+ Phụ cấp + Thưởng)
- Cơ hội được đào tạo và nâng cao năng lực bản thân
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo chế độ Nhà Nước hiện hành và phúc lợi của Công ty: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép
- Du lịch công ty 01-02 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 16 Trần Kim Xuyến - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

