Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Quản lý số liệu tồn kho hàng hóa

- Phụ trách kiểm soát kho: số lượng, chất lượng kho thực tế

- Theo dõi, cập nhật, thao tác xuất/nhập/chuyển kho trên phần mềm

- Theo dõi xuất nhập tồn hàng hóa; kết hợp với kế toán viên nội bộ khác lên kế hoạch đặt, trữ hàng.

- Kiểm soát, đôn thúc thu hồi công nợ KH.

- Sắp xếp, vận đơn với các đơn vị vận chuyển giao hàng cho KH

- Theo dõi khuyến mãi, chiết khấu cho khách hàng.

- Phối hợp với bộ phận thực hiện công việc được giao

- Ứng viên sinh năm từ 1994 - 2001

- Nữ: Tốt nghiêp các khối ngành kế toán

- Đã có kinh nghiệm kế toán kho

- Thu nhập trung bình: 8-10 triệu (LCB+ Phụ cấp + Thưởng)

- Cơ hội được đào tạo và nâng cao năng lực bản thân

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo chế độ Nhà Nước hiện hành và phúc lợi của Công ty: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép

- Du lịch công ty 01-02 lần/năm

