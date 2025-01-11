Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Ngày đăng tuyển: 11/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 70, ngõ 445 Lạc Long Quân

- Tây Hồ

- Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, nguyên vật liệu.
Nhập xuất kho, theo dõi số lượng hàng hóa, nguyên vật liệu.
Báo cáo tình hình tồn kho, nguyên vật liệu định kỳ.
Làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình sản xuất, kinh doanh diễn ra suôn sẻ.
Quản lý chứng từ xuất nhập kho: Kiểm tra, lưu trữ, quản lý các chứng từ liên quan đến hoạt động xuất nhập kho (hóa đơn, phiếu nhập, phiếu xuất, biên bản giao nhận...).
Quản lý chứng từ xuất nhập kho
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng về kế toán kho
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán kho, nguyên vật liệu.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : upto 6,5 triệu - 8,5 triệu VND/tháng (thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực).
Lương
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 70 ngõ 445 đường Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội

