Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Centosy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88, Đường số 21, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thanh Xuân

Kế toán kho

Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho.

Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.

Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.

Tham gia công tác kiểm kê.

Giờ hành chính: 8h30 - 17h30 / 10h30 - 20h (Xoay ca) nghỉ 01 ngày trong tuần

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có sức khỏe tốt.

Chu đáo, cẩn trọng, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo excel.

Quyền Lợi

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động của ngành hàng tiêu dùng.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và kết quả công việc.

Tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho nhân viên và người thân.

Chính sách thưởng hiệu suất hấp dẫn dựa trên kết quả công việc.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển

