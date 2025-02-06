Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TOMIBUN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TOMIBUN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH TOMIBUN VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 110 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Xây dựng và cùng thực hiện quy trình quản lý kho hiệu quả.
-
- Quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong bộ phận, hướng dẫn và đáp ứng môi trường làm việc hiệu quả cho kho.
- Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho
- Theo dõi hàng tồn kho: Kiểm tra số lượng hàng tồn kho thực tế với cửa hàng
- Tổ chức thực hiện công tác 5S tại Kho.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác: Trong quá trình làm việc sẽ phát sinh sự cố nên quản lý kho cần đưa ra những giải pháp khắc phục phù hợp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm kế toán kho từ 3-5 năm
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành về kế toán
- Chịu được áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ có tinh thần trách nhiệm với công việc.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.
- Am hiểu và nắm vững luật kế toán,

Tại CÔNG TY TNHH TOMIBUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ lễ tết theo quy định
- Chế độ bảo hiểm
- Thưởng
- Đi du lịch định kỳ 1 năm/ lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOMIBUN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà DMC, số 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

