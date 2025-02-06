Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TOMIBUN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 110 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Xây dựng và cùng thực hiện quy trình quản lý kho hiệu quả.

- Quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong bộ phận, hướng dẫn và đáp ứng môi trường làm việc hiệu quả cho kho.

- Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho

- Theo dõi hàng tồn kho: Kiểm tra số lượng hàng tồn kho thực tế với cửa hàng

- Tổ chức thực hiện công tác 5S tại Kho.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác: Trong quá trình làm việc sẽ phát sinh sự cố nên quản lý kho cần đưa ra những giải pháp khắc phục phù hợp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm kế toán kho từ 3-5 năm

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành về kế toán

- Chịu được áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ có tinh thần trách nhiệm với công việc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

- Am hiểu và nắm vững luật kế toán,

Tại CÔNG TY TNHH TOMIBUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ lễ tết theo quy định

- Chế độ bảo hiểm

- Thưởng

- Đi du lịch định kỳ 1 năm/ lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOMIBUN VIỆT NAM

