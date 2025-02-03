Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KHÁNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KHÁNH LONG
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Mô tả công việc:
Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hoá: ( Kiểm tra hàng hóa về kho, nhập vào hệ thống phần mềm kế toán, kiểm soát xuất hàng xuất kho)
Báo cáo số liệu tồn kho, kiểm kê kho khi có yêu cầu
Lên kế hạch nhập hàng xuất hàng tại kho
Điều phối hàng hóa tại các kho của Công ty
Quản lý hệ thống giao nhận
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên :
Có sức khỏe, chịu khó
Biết sử dụng tin học văn phòng, sử dụng phần mềm kế toán.
Đã có kinh nghiệm tại vị trí là 1 lợi thế, chưa biết sẽ được đào tạo.
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KHÁNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
Thu nhập từ 8-10trđ
Được làm việc trong 1 môi trường chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến
Được hỗ trơ trưa và lương tháng thứ 13
Các chế độ khác như: BHXH, du lịch, sinh nhật, lễ tết đều có thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KHÁNH LONG
