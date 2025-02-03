Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KHÁNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô tả công việc:

Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hoá: ( Kiểm tra hàng hóa về kho, nhập vào hệ thống phần mềm kế toán, kiểm soát xuất hàng xuất kho)

Báo cáo số liệu tồn kho, kiểm kê kho khi có yêu cầu

Lên kế hạch nhập hàng xuất hàng tại kho

Điều phối hàng hóa tại các kho của Công ty

Quản lý hệ thống giao nhận

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp

Yêu cầu ứng viên :

Có sức khỏe, chịu khó

Biết sử dụng tin học văn phòng, sử dụng phần mềm kế toán.

Đã có kinh nghiệm tại vị trí là 1 lợi thế, chưa biết sẽ được đào tạo.

Quyền lợi:

Thu nhập từ 8-10trđ

Được làm việc trong 1 môi trường chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến

Được hỗ trơ trưa và lương tháng thứ 13

Các chế độ khác như: BHXH, du lịch, sinh nhật, lễ tết đều có thưởng

