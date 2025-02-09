Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, sắp xếp và lưu trữ chứng từ nhập kho, xuất kho.

Hạch toán và theo dõi độc lập các nghiệp vụ liên quan đến hàng hóa xuất nhập tồn trên phần mềm kế toán MISA AMIS. Đảm bảo tuân thủ đúng theo nguyên tắc hạch toán và đúng với chứng từ thực tế.

Kết hợp với Quản lý kho/ thủ kho thường xuyên đối chiếu số lượng tồn kho thực tế và sổ sách, để kịp thời phát hiện ra chênh lệch.

Đối chiếu tổng hợp nhập xuất tồn kho với sổ chi tiết tài khoản hàng hóa hàng ngày, theo tuần, tháng.

Gửi báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày.

Kiểm tra và phối hợp cùng quản lý kho điều phối hàng hóa giữa các kho đảm bảo hàng hóa ko bị thiếu hụt (đặc biệt các ngày sale trong tháng)

Căn cứ vào kế hoạch bán hàng, dự kiến số lượng hàng cần đặt với Nhà cung cấp, làm việc với nhà cung cấp để phân bổ hàng hóa về các kho theo yêu cầu của Quản lý kho.

Kiểm soát và kiểm tra việc thực hiện quy trình của kho, quản trị và báo cáo lại tình hình số liệu của các kho so với thực tế

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm đốc thúc việc hoàn thành biên bản kiểm kê với kho, yêu cầu kho giải trình chênh lệch và đưa ra phương án xử lý.

Lập biên bản kiểm kê ra chênh lệch trên phần mềm, xử lý chênh lệch của kho theo đúng quy trình, quy định đã thống nhất.

Thực hiện các công việc hỗ trợ nhân sự trong team hoặc các việc khác theo yêu cầu của Kế toán tổng hợp / Kế toán trưởng