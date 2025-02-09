Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KM số 9 Xa lộ Hà Nội, Trường Thọ, Thủ Đức., Thủ Đức, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, sắp xếp và lưu trữ chứng từ nhập kho, xuất kho.
Hạch toán và theo dõi độc lập các nghiệp vụ liên quan đến hàng hóa xuất nhập tồn trên phần mềm kế toán MISA AMIS. Đảm bảo tuân thủ đúng theo nguyên tắc hạch toán và đúng với chứng từ thực tế.
Kết hợp với Quản lý kho/ thủ kho thường xuyên đối chiếu số lượng tồn kho thực tế và sổ sách, để kịp thời phát hiện ra chênh lệch.
Đối chiếu tổng hợp nhập xuất tồn kho với sổ chi tiết tài khoản hàng hóa hàng ngày, theo tuần, tháng.
Gửi báo cáo xuất nhập tồn hàng ngày.
Kiểm tra và phối hợp cùng quản lý kho điều phối hàng hóa giữa các kho đảm bảo hàng hóa ko bị thiếu hụt (đặc biệt các ngày sale trong tháng)
Căn cứ vào kế hoạch bán hàng, dự kiến số lượng hàng cần đặt với Nhà cung cấp, làm việc với nhà cung cấp để phân bổ hàng hóa về các kho theo yêu cầu của Quản lý kho.
Kiểm soát và kiểm tra việc thực hiện quy trình của kho, quản trị và báo cáo lại tình hình số liệu của các kho so với thực tế
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm đốc thúc việc hoàn thành biên bản kiểm kê với kho, yêu cầu kho giải trình chênh lệch và đưa ra phương án xử lý.
Lập biên bản kiểm kê ra chênh lệch trên phần mềm, xử lý chênh lệch của kho theo đúng quy trình, quy định đã thống nhất.
Thực hiện các công việc hỗ trợ nhân sự trong team hoặc các việc khác theo yêu cầu của Kế toán tổng hợp / Kế toán trưởng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo nghiệp vụ kế toán, nhanh nhẹn, trung thực
Có tối thiểu 01 kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nắm rõ hạch toán nghiệp vụ kế toán kho.
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, amis, Microsoft office,....
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quản lý kho thương mại điện tử.
Ưu tiên ứng viên sinh sống gần khu vực 286 Nguyễn Xiển, Hà Nội (gần ngã tư Khuất Duy Tiến)

Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9 - 11tr (thưởng hiệu quả + Lương tháng 13 + KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty)
Thử việc tối đa 02 tháng, hưởng 85% lương cơ bản (đóng BHXH theo quy định của nhà nước sau thử việc)
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Tham gia các buổi đào tạo, phát triển chuyên môn và kỹ năng định kỳ theo quy định.
Tham gia các hoạt động vui chơi, sinh nhật, nghỉ mát, tất niên, dã ngoại hàng năm do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

