Tuyển Kế toán kho TRUNG TÂM DU HỌC THẦY TƯ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại TRUNG TÂM DU HỌC THẦY TƯ
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18c,Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Nhập liệu hằng ngày trên phầm mềm kế toán misa.
- Ghi chép, tổng hợp và phân loại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng loại tài khoản kế toán
- Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp, báo cáo tuần, tháng, ...
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc là điểm cộng. Ưu tiên các bạn 1 năm ở vị trí kế toán kho.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.
Tại TRUNG TÂM DU HỌC THẦY TƯ Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 VND.
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
- Được tham gia các khoá học tiếng Hàn tại trung tâm.
- Được hưởng lương tháng 13, thưởng Tết, chế độ sinh nhật công ty và các chế độ theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM DU HỌC THẦY TƯ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
