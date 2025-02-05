Tuyển Kế toán kho TRUNG TÂM DU HỌC THẦY TƯ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18c,Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kế toán kho

- Nhập liệu hằng ngày trên phầm mềm kế toán misa.

- Ghi chép, tổng hợp và phân loại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng loại tài khoản kế toán

- Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp, báo cáo tuần, tháng, ...

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm việc là điểm cộng. Ưu tiên các bạn 1 năm ở vị trí kế toán kho.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.

Tại TRUNG TÂM DU HỌC THẦY TƯ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 VND.

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

- Được tham gia các khoá học tiếng Hàn tại trung tâm.

- Được hưởng lương tháng 13, thưởng Tết, chế độ sinh nhật công ty và các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM DU HỌC THẦY TƯ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.