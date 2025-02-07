Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ROBOBOSS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ROBOBOSS
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ROBOBOSS

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhiệm vụ chính:
Thu ngân: Thu tiền các hóa đơn tại cửa hàng và hoàn thiện báo cáo thu ngân.
Thu ngân:
Quản lý hàng hóa: Thực hiện xuất nhập và quản lý hàng hóa.
Quản lý hàng hóa:
Theo dõi kho: Ghi chép, lưu trữ hệ thống sổ sách kho, lên lệnh điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng và theo dõi phiếu xuất.
Theo dõi kho:
Kiểm soát chứng từ: Đối chiếu chứng từ và xác nhận với kế toán và cửa hàng theo lịch.
Kiểm soát chứng từ:
Xử lý đơn hàng: Kiểm tra đơn hàng từ cửa hàng tỉnh, nhập phiếu vào phần mềm, đối chiếu với vận đơn để xử lý hàng hóa phát sinh, xử lý các đơn hoàn, hủy.
Xử lý đơn hàng:
Kiểm kê hàng hóa: Thực hiện kiểm kê hàng hóa hàng ngày, đối chiếu với thủ kho định kỳ.
Kiểm kê hàng hóa:
Báo cáo: Làm báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý.
Báo cáo:
Hỗ trợ: Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
Hỗ trợ:

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Kế toán.
Cẩn thận, chăm chỉ, chịu khó, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ROBOBOSS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Thu Nhập thỏa thuận tùy theo năng lực mỗi ứng viên.
Thưởng lương tháng 13 theo quy định công ty.
Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ BHXH, BHTN.
Tăng lương định kỳ hàng năm.
Và các chế độ khác theo Luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ROBOBOSS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ROBOBOSS

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ROBOBOSS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 44P Nguyễn Ngọc Doãn, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

