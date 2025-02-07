Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ROBOBOSS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Nhiệm vụ chính:

Thu ngân: Thu tiền các hóa đơn tại cửa hàng và hoàn thiện báo cáo thu ngân.

Quản lý hàng hóa: Thực hiện xuất nhập và quản lý hàng hóa.

Theo dõi kho: Ghi chép, lưu trữ hệ thống sổ sách kho, lên lệnh điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng và theo dõi phiếu xuất.

Kiểm soát chứng từ: Đối chiếu chứng từ và xác nhận với kế toán và cửa hàng theo lịch.

Xử lý đơn hàng: Kiểm tra đơn hàng từ cửa hàng tỉnh, nhập phiếu vào phần mềm, đối chiếu với vận đơn để xử lý hàng hóa phát sinh, xử lý các đơn hoàn, hủy.

Kiểm kê hàng hóa: Thực hiện kiểm kê hàng hóa hàng ngày, đối chiếu với thủ kho định kỳ.

Báo cáo: Làm báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý.

Hỗ trợ: Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

