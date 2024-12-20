Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
. Soạn hàng theo đơn yêu cầu. Nhập xuất hàng hóa theo qui định.
· Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày và bảo đảm tất cả hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu. Nếu số lượng hàng hóa xuất/nhập biến động, phải đề xuất lên cấp quản lý
· Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa theo định kỳ
· Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa
· Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính kế toán
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán
Có khả năng phân tích số liệu
Có khả năng học hỏi, chịu được áp lực
Trung thực, chăm chỉ
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán
Có khả năng phân tích số liệu
Có khả năng học hỏi, chịu được áp lực
Trung thực, chăm chỉ
Tại CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000-15.000.000+Phụ cấp+Thưởng (nếu có)
Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI