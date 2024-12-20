Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

. Soạn hàng theo đơn yêu cầu. Nhập xuất hàng hóa theo qui định.

· Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày và bảo đảm tất cả hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu. Nếu số lượng hàng hóa xuất/nhập biến động, phải đề xuất lên cấp quản lý

· Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa theo định kỳ

· Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa

· Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính kế toán

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán

Có khả năng phân tích số liệu

Có khả năng học hỏi, chịu được áp lực

Trung thực, chăm chỉ

Tại CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000-15.000.000+Phụ cấp+Thưởng (nếu có)

Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin