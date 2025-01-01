Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng tồn kho nguyên vật liệu y tế.

Nhập xuất kho nguyên vật liệu, đảm bảo chính xác số lượng và chất lượng.

Theo dõi hạn sử dụng của nguyên vật liệu, đề xuất phương án xử lý hàng tồn kho sắp hết hạn.

Lập báo cáo tồn kho định kỳ, báo cáo nhập xuất tồn.

Tham gia kiểm kê hàng tồn kho định kỳ.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc quản lý nguyên vật liệu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực quản lý kho nguyên vật liệu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIETNAM

