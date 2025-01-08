Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Theo dõi, quản lý việc nhập xuất tồn của hàng hóa, nguyên vật liệu cũng như theo dõi tài sản đầu vào
Kiểm kê kho, đối chiếu với các bộ phận bếp, chế biến…
Báo cáo kiểm kê tài sản
Báo cáo kiểm kê hàng hóa số lương, hạn dùng
Kiểm tra chứng từ, ghi nhận các hàng hóa lưu kho không có chứng từ hợp lệ, thiếu chữ ký người nhận
xử lý, điều chỉnh lượng hàng hóa còn tồn đọng
Phối hợp các bộ phận kỹ thuật tiến hành bảo hành. bảo trì thiết bị

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng kiểm soát công việc và làm việc nhóm
Khả năng phân tích và phản biện
chủ động, tốc độ, sáng tạo

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN
Chế độ thưởng lễ tết đầy đủ theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ và hòa đồng
Thu nhập từ 10-12 triệu đồng/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 543 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

