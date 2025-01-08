Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Theo dõi, quản lý việc nhập xuất tồn của hàng hóa, nguyên vật liệu cũng như theo dõi tài sản đầu vào

Kiểm kê kho, đối chiếu với các bộ phận bếp, chế biến…

Báo cáo kiểm kê tài sản

Báo cáo kiểm kê hàng hóa số lương, hạn dùng

Kiểm tra chứng từ, ghi nhận các hàng hóa lưu kho không có chứng từ hợp lệ, thiếu chữ ký người nhận

xử lý, điều chỉnh lượng hàng hóa còn tồn đọng

Phối hợp các bộ phận kỹ thuật tiến hành bảo hành. bảo trì thiết bị

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng kiểm soát công việc và làm việc nhóm

Khả năng phân tích và phản biện

chủ động, tốc độ, sáng tạo

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN

Chế độ thưởng lễ tết đầy đủ theo quy định pháp luật

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ và hòa đồng

Thu nhập từ 10-12 triệu đồng/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.