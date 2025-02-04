Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
• Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho.
• Kiểm tra các hóa đơn Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống.
• Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu.
• Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn.
• Tham gia công tác kiểm kê định kỳ.
• Thực hiện các công việc khác phát sinh theo sự chỉ đạo của BGĐ.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Trình độ tin học: Thành thạo Tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Misa)
Kỹ năng:Tư duy về số liệu; Kiểm soát và tổng hợp; Giải quyết vấn đề
Tính cách:Trung thực; Chăm chỉ/cẩn thận; Nhanh nhẹn/Nguyên tắc
Trình độ tin học: Thành thạo Tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Misa)
Kỹ năng:Tư duy về số liệu; Kiểm soát và tổng hợp; Giải quyết vấn đề
Tính cách:Trung thực; Chăm chỉ/cẩn thận; Nhanh nhẹn/Nguyên tắc
Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30
Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
Đồng nghiệp: Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, ổn định, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Ngày nghỉ: Chiều thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ Tết
Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết
Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
Đồng nghiệp: Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, ổn định, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Ngày nghỉ: Chiều thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ Tết
Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI