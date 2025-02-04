Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho.
• Kiểm tra các hóa đơn Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống.
• Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu.
• Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn.
• Tham gia công tác kiểm kê định kỳ.
• Thực hiện các công việc khác phát sinh theo sự chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Trình độ tin học: Thành thạo Tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Misa)
Kỹ năng:Tư duy về số liệu; Kiểm soát và tổng hợp; Giải quyết vấn đề
Tính cách:Trung thực; Chăm chỉ/cẩn thận; Nhanh nhẹn/Nguyên tắc

Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30
Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
Đồng nghiệp: Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, ổn định, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Ngày nghỉ: Chiều thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ Tết
Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 55 đường Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

