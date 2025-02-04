Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho.

• Kiểm tra các hóa đơn Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống.

• Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu.

• Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn.

• Tham gia công tác kiểm kê định kỳ.

• Thực hiện các công việc khác phát sinh theo sự chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Trình độ tin học: Thành thạo Tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Misa)

Kỹ năng:Tư duy về số liệu; Kiểm soát và tổng hợp; Giải quyết vấn đề

Tính cách:Trung thực; Chăm chỉ/cẩn thận; Nhanh nhẹn/Nguyên tắc

Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30

Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

Đồng nghiệp: Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, ổn định, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Ngày nghỉ: Chiều thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ Tết

Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin