Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1B Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, nguyên vật liệu.
Nhập xuất hàng hóa, cập nhật số liệu hàng tồn kho.
Kiểm tra chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu khi nhập kho.
Báo cáo tình hình tồn kho định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trong lĩnh vực quản lý kho, nguyên vật liệu. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty bán lẻ
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm kế toán
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trong lĩnh vực quản lý kho, nguyên vật liệu. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty bán lẻ
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm kế toán
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương CB 8.000.000đ/tháng
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung
Chế độ phúc lợi: Các hoạt động teambuilding, sinh nhật tháng, lễ tết theo quy định
Thưởng tháng lương 13
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung
Chế độ phúc lợi: Các hoạt động teambuilding, sinh nhật tháng, lễ tết theo quy định
Thưởng tháng lương 13
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI