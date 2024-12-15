Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1B Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, nguyên vật liệu.

Nhập xuất hàng hóa, cập nhật số liệu hàng tồn kho.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu khi nhập kho.

Báo cáo tình hình tồn kho định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trong lĩnh vực quản lý kho, nguyên vật liệu. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty bán lẻ

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm kế toán

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương CB 8.000.000đ/tháng

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

Chế độ phúc lợi: Các hoạt động teambuilding, sinh nhật tháng, lễ tết theo quy định

Thưởng tháng lương 13

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.