Tuyển Kế toán kho Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Công ty CPTM Chaang Việt Nam

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty CPTM Chaang Việt Nam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sảnh A, tòa HH1, 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1.Thực hiện việc nhập xuất kho Nguyên phụ liệu
Đối chiếu đơn mua hàng, đề nghị mua hàng, biên bản giao hàng khi nhập mua NPL
Đối chiếu lệnh sản xuất, định mức sản xuất khi xuất kho nguyên phụ liệu
Kiểm kê đối chiếu tồn kho sổ sách và thực tế,xác suất 1 tuần/ lần và đột xuất theo yêu cầu của BLĐ
Kiểm soát chi phí vận chuyển, bốc xếp
2.Thanh toán công nợ NCC
Đối chiếu công nợ NCC định kì hàng tháng, kí biên bản xác nhận công nợ
Kiểm tra rà soát hồ sơ thanh toán, thanh toán công nợ NCC
Hạch toán sổ phụ ngân hàng
3.Tính giá thành cuối tháng
Kiểm tra đối chiếu chứng từ nhập xuất kho NPL theo từng LSX
Tập hợp chi phí sản xuất, chi phí liên quan đến giá thành sản phẩm
So sánh nguyên vật liệu thực tế với định mức, tình hình thu hồi NPL

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành về kinh tế.
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán
Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán
Có khả năng làm việc nhóm , làm việc với NCC để đối chiếu công nợ và thỏa thuận viêc thanh toán.
.

Tại Công ty CPTM Chaang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 7 -9 triệu
Phúc lợi: BHXH theo Quy định của Nhà nước, Nghỉ mát, sinh nhật...
Phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM Chaang Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CPTM Chaang Việt Nam

Công ty CPTM Chaang Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Vĩnh hoàng, hoàng mai, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

