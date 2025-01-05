Tuyển Kế toán kho Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sảnh A, tòa HH1, 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1.Thực hiện việc nhập xuất kho Nguyên phụ liệu

Đối chiếu đơn mua hàng, đề nghị mua hàng, biên bản giao hàng khi nhập mua NPL

Đối chiếu lệnh sản xuất, định mức sản xuất khi xuất kho nguyên phụ liệu

Kiểm kê đối chiếu tồn kho sổ sách và thực tế,xác suất 1 tuần/ lần và đột xuất theo yêu cầu của BLĐ

Kiểm soát chi phí vận chuyển, bốc xếp

2.Thanh toán công nợ NCC

Đối chiếu công nợ NCC định kì hàng tháng, kí biên bản xác nhận công nợ

Kiểm tra rà soát hồ sơ thanh toán, thanh toán công nợ NCC

Hạch toán sổ phụ ngân hàng

3.Tính giá thành cuối tháng

Kiểm tra đối chiếu chứng từ nhập xuất kho NPL theo từng LSX

Tập hợp chi phí sản xuất, chi phí liên quan đến giá thành sản phẩm

So sánh nguyên vật liệu thực tế với định mức, tình hình thu hồi NPL

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành về kinh tế.

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán

Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán

Có khả năng làm việc nhóm , làm việc với NCC để đối chiếu công nợ và thỏa thuận viêc thanh toán.

Tại Công ty CPTM Chaang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 7 -9 triệu

Phúc lợi: BHXH theo Quy định của Nhà nước, Nghỉ mát, sinh nhật...

Phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM Chaang Việt Nam

