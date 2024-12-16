Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 26, phố Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Cập nhật hoạch toán mua hàng, xuất kho làm chi phí, chuyển hàng hóa giữa các kho, hàng bán bị hoàn trả từ Sapo lên Amis, đối chiếu hàng nhập với bên ncc, công nợ phải trả, hàng xuất với doanh thu bán hàng.
Kiểm tra, kiểm soát việc đặt hàng, mua hàng, hàng về theo đơn đặt hàng cùng bộ phận mua hàng.
Kết hợp cùng thủ kho tại trụ sở và chi nhánh kiểm kê cuối tháng hoặc đột xuất.
Tập hợp kiểm tra các chứng từ liên quan tới việc Xuất kho, Nhập kho mua hàng, chuyển kho, kiểm kê.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhân viên (từ 22-35 tuổi). Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương ứng hoặc liên quan. Có Bằng Trung cấp/CĐ/ĐH kế toán hoặc QL kho hoặc các ngành nghề nghiệp vụ liên quan.
Học về Kế toán, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tính chủ động, nguyên tắc và kỷ luật.
Ưu tiên đã từng làm về kho hàng hóa TMĐT, hiểu về nguyên tắc xuất – nhập hàng hóa. Thành thạo Excel

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9-15tr: Lương cứng thỏa thuận+ Phụ cấp ăn trưa + Thưởng hiệu suất (10% lương cứng) + Thưởng theo hiệu quả kinh doanh kỳ Quý/Năm.
Thử việc 2 tháng. Đóng BHXH sau thời gian thử việc
Thưởng Lễ, tết, ốm đau, hiếu, hỉ, lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

