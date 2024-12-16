Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26, phố Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Cập nhật hoạch toán mua hàng, xuất kho làm chi phí, chuyển hàng hóa giữa các kho, hàng bán bị hoàn trả từ Sapo lên Amis, đối chiếu hàng nhập với bên ncc, công nợ phải trả, hàng xuất với doanh thu bán hàng.

Kiểm tra, kiểm soát việc đặt hàng, mua hàng, hàng về theo đơn đặt hàng cùng bộ phận mua hàng.

Kết hợp cùng thủ kho tại trụ sở và chi nhánh kiểm kê cuối tháng hoặc đột xuất.

Tập hợp kiểm tra các chứng từ liên quan tới việc Xuất kho, Nhập kho mua hàng, chuyển kho, kiểm kê.

Nhân viên (từ 22-35 tuổi). Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương ứng hoặc liên quan. Có Bằng Trung cấp/CĐ/ĐH kế toán hoặc QL kho hoặc các ngành nghề nghiệp vụ liên quan.

Học về Kế toán, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tính chủ động, nguyên tắc và kỷ luật.

Ưu tiên đã từng làm về kho hàng hóa TMĐT, hiểu về nguyên tắc xuất – nhập hàng hóa. Thành thạo Excel

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9-15tr: Lương cứng thỏa thuận+ Phụ cấp ăn trưa + Thưởng hiệu suất (10% lương cứng) + Thưởng theo hiệu quả kinh doanh kỳ Quý/Năm.

Thử việc 2 tháng. Đóng BHXH sau thời gian thử việc

Thưởng Lễ, tết, ốm đau, hiếu, hỉ, lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

