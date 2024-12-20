Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Trust Me
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Thủ kho (ưu tiên ngành dược mỹ phẩm, phân phối bán lẻ)
- Nam, nhanh nhẹn, thật thà, chăm chỉ, tỉ mỉ
- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ.
- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán và các phần mềm liên quan
- Thành thạo kỹ năng tin học VP (words, exel)
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
- Tuổi từ 22 – 30 tuổi
Tại Công ty TNHH Trust Me Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 8.000.000 – 10.000.000đ/tháng
- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.
- Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty: lương tháng 13, thưởng cuối năm, chế độ thăm hỏi ốm đau/hiếu/hỷ, thưởng sinh nhật, Tết, các ngày lễ.
- Môi trường trẻ, tôn trọng công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.
- Công ty cung cấp máy tính làm việc, trang phục đi làm tự do, thoải mái
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trust Me
