Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Thủ kho (ưu tiên ngành dược mỹ phẩm, phân phối bán lẻ)

- Nam, nhanh nhẹn, thật thà, chăm chỉ, tỉ mỉ

- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ.

- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán và các phần mềm liên quan

- Thành thạo kỹ năng tin học VP (words, exel)

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

- Tuổi từ 22 – 30 tuổi

Tại Công ty TNHH Trust Me Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 8.000.000 – 10.000.000đ/tháng

- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.

- Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty: lương tháng 13, thưởng cuối năm, chế độ thăm hỏi ốm đau/hiếu/hỷ, thưởng sinh nhật, Tết, các ngày lễ.



- Môi trường trẻ, tôn trọng công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.

- Công ty cung cấp máy tính làm việc, trang phục đi làm tự do, thoải mái

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trust Me

