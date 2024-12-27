Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Kim Sa Group
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Công Ty TNHH Kim Sa Group

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tuân thủ việc chấp hành Nội quy lao động, các quy định, quy chế bán hàng, phục vụ khách hàng của Công ty.
Phối hợp với thủ kho để kiểm kho, đánh giá tình trạng hàng trong kho.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã làm kho về ngành mỹ phẩm, kho hàng sàn TMĐT

Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Lương cứng 10.000.000đ-12.000.000đ + Thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kim Sa Group

Công Ty TNHH Kim Sa Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

