Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Kho số 1, cụm kho Minh Việt, lô đất HH, dự án Khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN ( trong ngõ 94 Cầu Bươu), Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi hàng tồn kho
Báo cáo và đối chiếu số liệu kho
Làm các báo cáo trong ngày và báo cáo tháng.
Quản lý công việc của Bộ phận kho
Chịu trách nhiệm chính số lượng: hàng nhập xuất và tồn kho. Theo dõi số lượng hàng hóa xuất nhập tồn kho thực tế hàng ngày và đối chiếu với số liệu trên phần mềm.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ngành kế toán tài chính hoặc các ngành tương đương
Có thể chịu được áp lực công việc cao.
Chịu khó nhiệt tình với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận từ 8.000.000 đ đến 10.000.000 đ tùy theo năng lực lúc phỏng vấn
Đóng BHXH theo quy định của pháp luật
Lương tháng 13 tùy theo tình hình kinh doanh Công ty, xét tăng lương theo năng lực
Thời gian làm việc: từ 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH
