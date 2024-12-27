Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kho số 1, cụm kho Minh Việt, lô đất HH, dự án Khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN ( trong ngõ 94 Cầu Bươu), Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi hàng tồn kho

Báo cáo và đối chiếu số liệu kho

Làm các báo cáo trong ngày và báo cáo tháng.

Quản lý công việc của Bộ phận kho

Chịu trách nhiệm chính số lượng: hàng nhập xuất và tồn kho. Theo dõi số lượng hàng hóa xuất nhập tồn kho thực tế hàng ngày và đối chiếu với số liệu trên phần mềm.



Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ngành kế toán tài chính hoặc các ngành tương đương

Có thể chịu được áp lực công việc cao.

Chịu khó nhiệt tình với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 8.000.000 đ đến 10.000.000 đ tùy theo năng lực lúc phỏng vấn

Đóng BHXH theo quy định của pháp luật

Lương tháng 13 tùy theo tình hình kinh doanh Công ty, xét tăng lương theo năng lực

Thời gian làm việc: từ 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TRÂM ANH

