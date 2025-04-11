Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N8A5 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Lập phiếu nhập kho vào phần mềm

Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát các phiếu nhập đối chiếu tồn kho thực tế và phần mềm

Theo dõi hóa đơn đầu vào

Báo cáo theo yêu cầu của quản lý: tuần, tháng, quý và báo cáo khác

Công việc khác của quản lý

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,.. hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên ở vị trí tương đương

Nhanh nhẹn, trung thực, tư duy khá

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8,000,000 - 11,000,000 VNĐ/Tháng

Tham gia BHXH, BHYT và BHTN đầy đủ theo quy định

Thưởng, Lễ - Tết, Sinh nhật, Du lịch hằng năm,..

Môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến

Địa điểm làm việc: N8A5 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin