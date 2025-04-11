Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa N8A5 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Lập phiếu nhập kho vào phần mềm
Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát các phiếu nhập đối chiếu tồn kho thực tế và phần mềm
Theo dõi hóa đơn đầu vào
Báo cáo theo yêu cầu của quản lý: tuần, tháng, quý và báo cáo khác
Công việc khác của quản lý
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,.. hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, trung thực, tư duy khá
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8,000,000 - 11,000,000 VNĐ/Tháng
Tham gia BHXH, BHYT và BHTN đầy đủ theo quy định
Thưởng, Lễ - Tết, Sinh nhật, Du lịch hằng năm,..
Môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến
Địa điểm làm việc: N8A5 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Địa điểm làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
