Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Đất Quảng, Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm soát việc nhập xuất kho hàng ngày

Nhập chứng từ xuất nhập hàng hóa lên phần mềm.

Lên báo cáo tồn kho theo tuần/tháng

Kiểm đếm kho hàng định kỳ theo tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành Kế toán.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán kho

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel và phần mềm Misa

Tổ chức và sắp xếp hồ sơ, hàng hóa khoa học

Cẩn trọng, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 triệu – 12 triệu theo năng lực công việc

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cầu tiến

Hưởng đầy đủ chế độ (phép năm, bảo hiểm, du lịch, thưởng, ăn trưa ...) theo quy định

Ứng viên trúng tuyển có thể được đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS

