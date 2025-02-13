Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 16 Đất Quảng, Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kiểm soát việc nhập xuất kho hàng ngày
Nhập chứng từ xuất nhập hàng hóa lên phần mềm.
Lên báo cáo tồn kho theo tuần/tháng
Kiểm đếm kho hàng định kỳ theo tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành Kế toán.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán kho
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel và phần mềm Misa
Tổ chức và sắp xếp hồ sơ, hàng hóa khoa học
Cẩn trọng, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 triệu – 12 triệu theo năng lực công việc
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cầu tiến
Hưởng đầy đủ chế độ (phép năm, bảo hiểm, du lịch, thưởng, ăn trưa ...) theo quy định
Ứng viên trúng tuyển có thể được đi làm ngay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
