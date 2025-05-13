Tuyển Kế toán kho Artemis Pastry Shop làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu

Mức lương 9 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9 ngõ 67 Văn Cao, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 9 Triệu

- Quản lý, xây dựng định mức tồn kho và lên kế hoạch gọi hàng về hàng tuần.

- Nhập liệu phiếu nhập xuất kho hàng ngày theo hóa đơn, order từ các bộ phận.

- Đảm bảo chất lượng, quy cách đóng gói, hạn sử dụng của vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu trước khi nhập kho.

- Sắp xếp hàng hóa trong kho hợp lý, tránh gây lãng phí, hỏng hóc hay thiệt hại dưới bất cứ hình thức nào

- Trực tiếp xử lý, chịu trách nhiệm các sai phạm về sổ sách, số liệu hàng hóa nếu có.

- Thực hiện các công việc liên quan khi cần để hoàn thành công việc kế toán kho.

- Quản lý, điều phối công việc của phụ kho tại kho xưởng.

- Báo cáo công việc hàng tuần/ tháng/ quý cho Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế như Kế toán, Tài chính….

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên ở các vị trí tương đương

- Ưu tiên có kinh nghiệm xử lý công việc trên phần mềm kế toán

- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

Tại Artemis Pastry Shop Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + thưởng KPIs + thưởng (nếu có)

- Thưởng các chế độ, quyền lợi (BHXH, thưởng tháng 13,sinh nhật,....)

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Artemis Pastry Shop

