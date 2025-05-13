Tuyển Kế toán kho Artemis Pastry Shop làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu

Artemis Pastry Shop
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Artemis Pastry Shop

Mức lương
9 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 ngõ 67 Văn Cao, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 9 Triệu

- Quản lý, xây dựng định mức tồn kho và lên kế hoạch gọi hàng về hàng tuần.
- Nhập liệu phiếu nhập xuất kho hàng ngày theo hóa đơn, order từ các bộ phận.
- Đảm bảo chất lượng, quy cách đóng gói, hạn sử dụng của vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu trước khi nhập kho.
- Sắp xếp hàng hóa trong kho hợp lý, tránh gây lãng phí, hỏng hóc hay thiệt hại dưới bất cứ hình thức nào
- Trực tiếp xử lý, chịu trách nhiệm các sai phạm về sổ sách, số liệu hàng hóa nếu có.
- Thực hiện các công việc liên quan khi cần để hoàn thành công việc kế toán kho.
- Quản lý, điều phối công việc của phụ kho tại kho xưởng.
- Báo cáo công việc hàng tuần/ tháng/ quý cho Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế như Kế toán, Tài chính….
- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên ở các vị trí tương đương
- Ưu tiên có kinh nghiệm xử lý công việc trên phần mềm kế toán
- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

Tại Artemis Pastry Shop Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + thưởng KPIs + thưởng (nếu có)
- Thưởng các chế độ, quyền lợi (BHXH, thưởng tháng 13,sinh nhật,....)
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Artemis Pastry Shop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Artemis Pastry Shop

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 67 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

