Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN UBOFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 nhà A, Khu TMDV Trung Văn 1A, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng phòng Kế toán và BGĐ công ty;

- Toàn bộ các công việc liên quan đến nhập hàng và xuất hàng.

- Toàn bộ công việc liên quan đến các khoản thu từ khách hàng, và chi trả nhà cung cấp.

- Đối chiếu công nợ nhà cung cấp.

- Đối chiếu công nợ khách hàng.

- Cùng các bộ phận kinh doanh quản lý và cập nhật kế hoạch thu tiền, cảnh báo công nợ quá hạn.

- Định kỳ đối chiếu số liệu nhập xuất tồn kho của tất cả các kho của công ty. Cùng các bộ phận liên quan tìm chênh lệch kho và xử lý chênh lệch kho.

- Chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành;

Có kỹ năng về xử lý công việc.

Tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực tương đương

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (Phần mềm excel, phần mềm kế toán).

Nhanh nhẹn, thật thà, chăm chỉ, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UBOFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 8.000.000 vnđ -9.000.000 vnđ

Thưởng không giới hạn theo hiệu quả công việc,

Thưởng các ngày lễ Tết, nghỉ có lương theo quy định của Luật Lao động

Nghỉ phép năm, chính sách công đoàn đầy đủ cho nhân viên (tổ chức sinh nhật, lễ tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ).

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, đóng BHXH, BHTN, BHYT ngay sau khi ký hợp đồng chính thức.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty như du lịch, văn nghệ, thể thao.

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UBOFOOD VIỆT NAM

