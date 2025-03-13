Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Hẻm 84

- 86 Hai Bà Trưng

- Khu Phố Đông Tác

- P. Tân Đông Hiệp

- Dĩ An

- Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Nhận yêu cầu xuất hàng từ bộ phận liên quan.
Kiểm tra số lượng hàng tồn kho, đảm bảo hàng có sẵn trước khi lập lệnh xuất.
Lưu trữ và cập nhật thông tin lệnh xuất hàng vào hệ thống.
Cập nhật số liệu nhập, xuất, tồn kho hàng ngày.
Kiểm kê kho định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo số liệu chính xác.
Báo cáo tình hình nhập xuất tồn của kho theo yêu cầu.
Kiểm tra số lượng hàng gia công nhập về.
Cập nhật thông tin hàng gia công vào hệ thống kho.
Tập hợp chi phí gia công, lập phiếu chi phí gia công theo từng đơn hàng.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm kế toán kho.
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán.
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc.
Có kỹ năng kiểm soát, đối chiếu số liệu chặt chẽ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi và chế độ về BHXH, BHYT... theo quy định;
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ phúc lợi của công ty
Thưởng lễ, tết, team building và nhiều phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hẻm 84 - 86 Hai Bà Trưng - Khu Phố Đông Tác - P. Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

