Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 22, đường 19A, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và cập nhật hồ sơ hàng tồn kho trong hệ thống.

Đối chiếu số lượng tồn kho thực tế với sổ sách định kỳ.

Giám sát việc nhập kho, xuất kho và lưu trữ để đảm bảo chính xác.

Lập báo cáo về sự di chuyển hàng hóa, tuổi thọ hàng tồn và các chênh lệch phát sinh.

Phối hợp với nhà cung cấp để xử lý hóa đơn, biên lai và thanh toán.

Lên kế hoạch và giám sát hoạt động hàng ngày tại kho, bao gồm hàng nhập/xuất.

Liên hệ với các đơn vị vận chuyển để đảm bảo giao hàng đúng hạn và theo dõi lộ trình.

Phối hợp với các bộ phận sắp xếp nhân viên kho.

Thực hiện và giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và quy định của công ty trong kho.

Kiểm tra tình trạng hàng hóa khi nhập/xuất.

Đảm bảo tài liệu như hóa đơn, phiếu giao hàng và hồ sơ tồn kho được đầy đủ và đúng quy định.

Hỗ trợ lập các báo cáo kiểm kê hàng tháng và hàng năm.

Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần dữ liệu liên quan đến kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Logistics hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý là một lợi thế.

Khả năng tổ chức tốt.

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả để phối hợp giữa các đội nhóm.

Tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, đặc biệt trong việc xử lý chênh lệch tồn kho.

Làm việc nhóm và có thái độ chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật.

Xét thưởng lương tháng 13

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ mát theo quy định Công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, văn hóa công ty thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM

