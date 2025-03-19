Tuyển Kế toán ngân hàng SPN Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán ngân hàng SPN Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

SPN Telecom
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
SPN Telecom

Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại SPN Telecom

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 14

- N07A KĐT Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các lệnh giao dịch với ngân hàng và hạch toán vào sổ kế toán ngân hàng trên phần mềm Misa.
Hỗ trợ làm giấy tờ vay, uỷ nhiệm chi, thanh toán nội địa, quốc tế, hồ sơ bảo lãnh, LC…
Hỗ trợ sắp xếp, chuẩn bị lập hồ sơ hạn mức tại Ngân hàng.
Lập hồ sơ và theo dõi bảo lãnh tại các ngân hàng.
Thực hiện các báo cáo về hoạt động của kế toán ngân hàng theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng, đại học.
Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Misa.
Khả năng làm việc nhóm (team working), gắn liền là khả năng phối hợp với thành viên khác.
Khả năng làm việc độc lập (linh hoạt, chủ động trong môi trường làm việc năng động), gắn liền là khả năng bao quát công việc và quản trị công việc tổng thể.
Có tinh thần cầu thị, chủ động học tập, trau dồi, nâng cao về kiến thức chuyên môn và trình độ nghiệp vụ, có khát vọng phát triển nghề nghiệp.

Tại SPN Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 – 9 triệu (NET) + thưởng SXKD hàng tháng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: Khi trở thành nhân viên chính thức của công ty (HĐLĐ), NLĐ được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, được khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc thực tế...
Thưởng: thưởng định kỳ và thưởng đột xuất theo Quy chế công ty.
Khám sức khỏe, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SPN Telecom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SPN Telecom

SPN Telecom

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: N08B Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

