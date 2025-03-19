Tuyển Kế toán ngân hàng SPN Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại SPN Telecom
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 14
- N07A KĐT Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện các lệnh giao dịch với ngân hàng và hạch toán vào sổ kế toán ngân hàng trên phần mềm Misa.
Hỗ trợ làm giấy tờ vay, uỷ nhiệm chi, thanh toán nội địa, quốc tế, hồ sơ bảo lãnh, LC…
Hỗ trợ sắp xếp, chuẩn bị lập hồ sơ hạn mức tại Ngân hàng.
Lập hồ sơ và theo dõi bảo lãnh tại các ngân hàng.
Thực hiện các báo cáo về hoạt động của kế toán ngân hàng theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Cao đẳng, đại học.
Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Misa.
Khả năng làm việc nhóm (team working), gắn liền là khả năng phối hợp với thành viên khác.
Khả năng làm việc độc lập (linh hoạt, chủ động trong môi trường làm việc năng động), gắn liền là khả năng bao quát công việc và quản trị công việc tổng thể.
Có tinh thần cầu thị, chủ động học tập, trau dồi, nâng cao về kiến thức chuyên môn và trình độ nghiệp vụ, có khát vọng phát triển nghề nghiệp.
Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Misa.
Khả năng làm việc nhóm (team working), gắn liền là khả năng phối hợp với thành viên khác.
Khả năng làm việc độc lập (linh hoạt, chủ động trong môi trường làm việc năng động), gắn liền là khả năng bao quát công việc và quản trị công việc tổng thể.
Có tinh thần cầu thị, chủ động học tập, trau dồi, nâng cao về kiến thức chuyên môn và trình độ nghiệp vụ, có khát vọng phát triển nghề nghiệp.
Tại SPN Telecom Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7 – 9 triệu (NET) + thưởng SXKD hàng tháng.
: 7 – 9 triệu (NET) + thưởng SXKD hàng tháng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: Khi trở thành nhân viên chính thức của công ty (HĐLĐ), NLĐ được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, được khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc thực tế...
Thưởng: thưởng định kỳ và thưởng đột xuất theo Quy chế công ty.
Khám sức khỏe, nghỉ mát hàng năm.
: 7 – 9 triệu (NET) + thưởng SXKD hàng tháng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: Khi trở thành nhân viên chính thức của công ty (HĐLĐ), NLĐ được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, được khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc thực tế...
Thưởng: thưởng định kỳ và thưởng đột xuất theo Quy chế công ty.
Khám sức khỏe, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SPN Telecom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI