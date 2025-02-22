Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Tân Dương làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Tân Dương
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
1: Tính định mức sản phẩm.
2: Đối chiếu công nợ, xuất hóa đơn
3: Làm các báo cáo liên quan.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1: Ứng viên có kinh nghiệm kế toán 1 năm trở lên.
2: Ứng viên tiếng trung giao tiếp tốt.
3: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng nội thất.
Tại Công Ty TNHH Tân Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
Người lao động được hưởng tất cả các chế độ theo luật định.
Phụ cấp nuôi con nhỏ : từ 1.200.000đ/năm đến 2.400.000/năm (con nhỏ từ 06 tháng đến dưới 6 tuổi).
Tặng quà công đoàn trong các dịp lễ : 08/03, 01/06, 20/10, sinh nhật, tết trung thu, tết nguyên đán.
Phụ cấp
Ăn trưa
Thiết bị làm việc
Được cấp Máy tính
Quyền lợi
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe, Khám sức khỏe định kỳ, Phụ cấp thâm niên, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
