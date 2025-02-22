Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Tân Dương làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

1: Tính định mức sản phẩm.

2: Đối chiếu công nợ, xuất hóa đơn

3: Làm các báo cáo liên quan.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1: Ứng viên có kinh nghiệm kế toán 1 năm trở lên.

2: Ứng viên tiếng trung giao tiếp tốt.

3: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng nội thất.

Tại Công Ty TNHH Tân Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.

Người lao động được hưởng tất cả các chế độ theo luật định.

Phụ cấp nuôi con nhỏ : từ 1.200.000đ/năm đến 2.400.000/năm (con nhỏ từ 06 tháng đến dưới 6 tuổi).

Tặng quà công đoàn trong các dịp lễ : 08/03, 01/06, 20/10, sinh nhật, tết trung thu, tết nguyên đán.

Phụ cấp

Ăn trưa

Thiết bị làm việc

Được cấp Máy tính

Quyền lợi

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe, Khám sức khỏe định kỳ, Phụ cấp thâm niên, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Dương

