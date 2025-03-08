Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM
Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Nhà xưởng C1, C2, C3, B3, B4, 11, 12, 12A, 14, 15, 16 Đường số 1, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
工作内容说明:
1.跟踪、检查并处理来自各个部门的采购物资、员工报销的相关单据
2.检查合同并登记相关信息与付款条件
3.跟踪客户应收单据与回款的情况；
4.跟踪仓库盘点进度与情况，并出具仓库盘点报告；
5.学习ERP系统的相关账务，培训生产文员按照财务要求执行；
6.配合关务检查海关BOM并出具物资库存收发报告；
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1.中文：流利（听，说，写，读) - HSK 5以上
2.这个岗位可以不需要经验，但是要求中文能力强，能理解领导安排的事项
3.毕业：最好是会计专业或者相关数据类型的专业
4.岁：<27 岁
Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
