Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuân Thủy Lộc Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - C225, KP 3, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Kiểm soát, đối chiếu công nợ với NCC, lập phiếu chi khi có đề nghị thanh toán từ các bộ phận.

- Xuất hóa đơn, theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng, đảm bảo công nợ được xử lý và thu hồi đúng kỳ hạn.

- Thực hiện lập hồ sơ, chuẩn bị chứng từ theo yêu cầu liên quan đến các hoạt động với ngân hàng.

- Đối chiếu, kiểm soát chênh lệch số liệu tồn kho.

- Kiểm tra, tập hợp, lưu trữ chứng từ phát sinh để hạch toán và theo dõi.

- Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc khi phát sinh.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan.

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán nội bộ.

- Sử dụng thành thạo công cụ office, đặc biệt là excel.

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và tỉ mỉ trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuân Thủy Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 -10 Triệu. Thỏa thuận trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

- Được tham gia BHXH, BHYT,BHTN theo quy định

- Được nghỉ lễ, tết ...theo quy định

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp

- Được nghỉ phép năm theo quy định ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuân Thủy Lộc Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.