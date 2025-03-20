Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚC LAM VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 61 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm làm việc liên quan đến tất cả công việc – Hồ sơ Văn phòng, Công ty hoặc Chi nhánh và công việc được cấp trên giao.

Giám sát, theo dõi và kiểm tra doanh thu và chi phí, hóa đơn, hàng hóa, nhân sự, thiết bị, vật dụng, nguyên vật liệu,... liên hệ và xử lý vấn đề phát sinh (nếu có)

Phối hợp giải quyết công việc và thực hiện kế hoạch hoặc đột xuất theo sự phân công của cấp trên và bộ phận liên quan.

Lập báo cáo tài chính, thu chi, làm việc với cơ quan thuế

Các công việc cụ thể sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Nắm vững các nghiệp vụ, kiến thức cơ bản về trợ lý văn phòng, kế toán, quản lý và giám sát nội bộ phân tích, tổng hợp xử lý tình huống.

Năng lực: có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chu đáo, cẩn thận, trung thực, tự tin, hoà nhã.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚC LAM VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 - 10 Triệu

Thưởng tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm Làm theo lịch của quán

Được hưởng 12 ngày phép năm Được nghỉ các ngày lễ theo luật lao động Việt Nam

Được đóng BHXH theo quy định

Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚC LAM VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin