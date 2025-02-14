Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Tâm Nam Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Tâm Nam Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Tâm Nam Phát
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Tâm Nam Phát

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tâm Nam Phát

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 41, Đường D6, KP4,Phường Hòa Phú,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Soạn thảo và lưu trữ Hợp Đồng mua bán và các Hợp Đồng liên quan khác của Công Ty.
- Lưu trữ chứng từ kế toán – Hồ sơ sổ sách kế toán của Công ty.
- Nhập chứng từ và kiểm tra đối chiếu chứng từ mua hàng hóa.
- Nhận hàng và thanh toán các đơn hàng shipper giao đến Công ty.
- Theo dõi tiến độ đơn hàng mua từ các Nhà cung cấp.
- Theo dõi tiền xăng dầu hàng tháng và tính tiêu hao nhiên liệu mỗi xe tải.
- Theo dõi bảo dưỡng và sửa chữa xe tải của Công ty.
- Tuyển dụng nhân sự.
- Tiếp khách đến công ty: Trà, nước, cà phê,….
- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp.
- Nhập chứng từ giao hàng - lên bảng kê hàng hóa - Kiểm tra lên công nợ khách hàng theo PO đặt hàng
- Thời gian làm việc : Từ T2-T7, Sáng từ 8h đến12h, chiều từ 1h-17h
- Địa điểm làm việc: Số 41, Đường D6, KP4, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 23-30
- Thành thạo tin học văn phòng Excel - Word
- Tiếng Trung là 1 lợi thế
- Am hiểu cơ bản luật lao động và nắm được cơ bản luật thuế hiện hành

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tâm Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương sẽ được thỏa thuận theo năng lực từ 10-12tr/tháng
- Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được thưởng định kỳ theo các ngày lễ, tết, du lịch hàng năm, thăm hỏi cá nhân và người thân
- Có tăng lương hàng năm vào đầu năm
- Ăn trưa tại Công ty ( Công Ty lo)
- Có chế độ thưởng thâm niên hàng năm (mỗi năm 1 triệu và được lảnh 3 năm 1 lần cho nhân viên có thâm niên đủ 3 năm trở lên)
- Có thưởng thêm hàng tháng tùy thuộc vào doanh số hàng tháng của công ty
- Có trả lương ngày nghỉ phép nếu trong năm không sử dụng hết 12 ngày phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tâm Nam Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Tâm Nam Phát

Công Ty TNHH Thương Mại Tâm Nam Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 41 đường D6, khu phố 4, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

