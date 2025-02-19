Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ECOPARROTS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 69 Mai Chí Thọ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Theo dõi thu, chi tiền hàng ngày.

- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu bán hàng.

- Nhập dữ liệu lên phần mềm Misa.

- Xuất hóa đơn điện tử.

- Thu thập, sắp xếp các chứng từ kế toán và xử lý nghiệp vụ kế toán phát sinh.

- Thanh toán công nợ nhà cung cấp.

- Theo dõi kiểm kê nhập xuất tồn hàng hóa

- Báo cáo sổ quỹ, báo cáo kiểm kê tồn kho theo tháng.

- Công việc hành chính văn phòng

- Công việc liên quan tới bảo hiểm xã hội

- Thực hiện các công việc báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Phối hợp cung cấp dữ liệu cho bên KẾ TOÁN THUẾ DỊCH VỤ

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ độ tuổi từ 23 - 33

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp...

- Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.

- Có kỹ năng xử lý nhanh chứng từ.

- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel tốt.

- Chịu được áp lực cao và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS Thì Được Hưởng Những Gì

- TỔNG LƯƠNG: 7 đến 10 triệu (tùy theo năng lực)

- Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc

- Nghỉ phép 12 ngày/ năm

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và tự do sáng tạo;

- Phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt xét tăng lương nếu hiệu quả công việc tốt.

- Được trang bị sẵn máy tính, công cụ để làm việc;

- Nắm rõ được mô hình hoạt động, vận hành của Cty Thương Mại Điện Tử

- Đi du lịch, team building cùng công ty 1 năm /1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS

