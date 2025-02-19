Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ECOPARROTS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS
- Đà Nẵng: 69 Mai Chí Thọ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Theo dõi thu, chi tiền hàng ngày.
- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu bán hàng.
- Nhập dữ liệu lên phần mềm Misa.
- Xuất hóa đơn điện tử.
- Thu thập, sắp xếp các chứng từ kế toán và xử lý nghiệp vụ kế toán phát sinh.
- Thanh toán công nợ nhà cung cấp.
- Theo dõi kiểm kê nhập xuất tồn hàng hóa
- Báo cáo sổ quỹ, báo cáo kiểm kê tồn kho theo tháng.
- Công việc hành chính văn phòng
- Công việc liên quan tới bảo hiểm xã hội
- Thực hiện các công việc báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Phối hợp cung cấp dữ liệu cho bên KẾ TOÁN THUẾ DỊCH VỤ
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp...
- Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.
- Có kỹ năng xử lý nhanh chứng từ.
- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel tốt.
- Chịu được áp lực cao và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc
- Nghỉ phép 12 ngày/ năm
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và tự do sáng tạo;
- Phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt xét tăng lương nếu hiệu quả công việc tốt.
- Được trang bị sẵn máy tính, công cụ để làm việc;
- Nắm rõ được mô hình hoạt động, vận hành của Cty Thương Mại Điện Tử
- Đi du lịch, team building cùng công ty 1 năm /1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
