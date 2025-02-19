Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ECOPARROTS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ECOPARROTS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ECOPARROTS
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH ECOPARROTS

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 69 Mai Chí Thọ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Theo dõi thu, chi tiền hàng ngày.
- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu bán hàng.
- Nhập dữ liệu lên phần mềm Misa.
- Xuất hóa đơn điện tử.
- Thu thập, sắp xếp các chứng từ kế toán và xử lý nghiệp vụ kế toán phát sinh.
- Thanh toán công nợ nhà cung cấp.
- Theo dõi kiểm kê nhập xuất tồn hàng hóa
- Báo cáo sổ quỹ, báo cáo kiểm kê tồn kho theo tháng.
- Công việc hành chính văn phòng
- Công việc liên quan tới bảo hiểm xã hội
- Thực hiện các công việc báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Phối hợp cung cấp dữ liệu cho bên KẾ TOÁN THUẾ DỊCH VỤ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi từ 23 - 33
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp...
- Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.
- Có kỹ năng xử lý nhanh chứng từ.
- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel tốt.
- Chịu được áp lực cao và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS Thì Được Hưởng Những Gì

- TỔNG LƯƠNG: 7 đến 10 triệu (tùy theo năng lực)
- Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc
- Nghỉ phép 12 ngày/ năm
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và tự do sáng tạo;
- Phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt xét tăng lương nếu hiệu quả công việc tốt.
- Được trang bị sẵn máy tính, công cụ để làm việc;
- Nắm rõ được mô hình hoạt động, vận hành của Cty Thương Mại Điện Tử
- Đi du lịch, team building cùng công ty 1 năm /1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ECOPARROTS

CÔNG TY TNHH ECOPARROTS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Lương 8, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

