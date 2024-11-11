Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH PhD Health Sciences làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 09 Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạch định chiến lược, Kiểm soát ngân sách, Xây dựng và phát triển bộ máy vận hành nội bộ phòng ban

trong doanh nghiệp hiệu quả cụ thể:

Xử lý giấy tờ, thủ tục hành chính văn bản, văn Phòng doanh nghiệp

Điều phối, kết nối nhân sự trong phòng ban/ dự án/ hệ sinh thái doanh nghiệp

Giao tiếp trực tiếp và gián tiếp với cơ quan thuế, KH công ty và khác

Lập chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy trình của doanh nghiệp.

Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh từ chứng từ kế toán (thu chi, mua bán hàng, kho, nghiệp vụ khác..) vào phần mềm kế toán.

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn

Lập các báo cáo kế toán, tài chính, TC thuế, định kỳ và theo tuần tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý và CEO.

Đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày/ tuần/ tháng/ năm của TrueCoop nhằm đạt được kế hoạch và mục tiêu được giao.

Xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ với Khách hàng, đối tác và cán bộ công nhân viên của Truecoop và các Công ty thành viên trong hệ sinh thái như TrueHappy, BioValley Vietnam.

Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp và BĐH

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp được tiếng Anh

- Có kinh nghiệm kế toán quản trị hoặc vị trí tương đương (kế toán trưởng) từ 4-5 năm.

- Thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng xử lý tình huống và quản lý nhóm

- Chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH PhD Health Sciences Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của Pháp luật và Công ty

- Được làm việc trong môi trường dân chủ, hiện đại, năng động.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Thời gian làm việc:

Thứ 2 đến T6: từ 8h00 - 17h00

Thứ 7: từ 8h30 - 12h00 (WFH)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PhD Health Sciences

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PhD Health Sciences

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.