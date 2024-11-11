Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH PhD Health Sciences làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH PhD Health Sciences làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH PhD Health Sciences
Ngày đăng tuyển: 11/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công Ty TNHH PhD Health Sciences

Kế toán quản trị

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Công Ty TNHH PhD Health Sciences

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 09 Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạch định chiến lược, Kiểm soát ngân sách, Xây dựng và phát triển bộ máy vận hành nội bộ phòng ban
trong doanh nghiệp hiệu quả cụ thể:
Xử lý giấy tờ, thủ tục hành chính văn bản, văn Phòng doanh nghiệp
Điều phối, kết nối nhân sự trong phòng ban/ dự án/ hệ sinh thái doanh nghiệp
Giao tiếp trực tiếp và gián tiếp với cơ quan thuế, KH công ty và khác
Lập chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy trình của doanh nghiệp.
Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh từ chứng từ kế toán (thu chi, mua bán hàng, kho, nghiệp vụ khác..) vào phần mềm kế toán.
Quản lý, sắp xếp và lưu trữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn
Lập các báo cáo kế toán, tài chính, TC thuế, định kỳ và theo tuần tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý và CEO.
Đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày/ tuần/ tháng/ năm của TrueCoop nhằm đạt được kế hoạch và mục tiêu được giao.
Xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ với Khách hàng, đối tác và cán bộ công nhân viên của Truecoop và các Công ty thành viên trong hệ sinh thái như TrueHappy, BioValley Vietnam.
Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp và BĐH

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp được tiếng Anh
- Có kinh nghiệm kế toán quản trị hoặc vị trí tương đương (kế toán trưởng) từ 4-5 năm.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng xử lý tình huống và quản lý nhóm
- Chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH PhD Health Sciences Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của Pháp luật và Công ty
- Được làm việc trong môi trường dân chủ, hiện đại, năng động.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Thời gian làm việc:
Thứ 2 đến T6: từ 8h00 - 17h00
Thứ 7: từ 8h30 - 12h00 (WFH)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PhD Health Sciences

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH PhD Health Sciences

Công Ty TNHH PhD Health Sciences

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 285/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-quan-tri-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job259583
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Tuyển Kế toán quản trị Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu
Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Tuyển Kế toán quản trị Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Seadent
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Seadent
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kết Nối Thời Trang
Tuyển Kế toán quản trị Công ty CP Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kết Nối Thời Trang
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Tuyển Kế toán quản trị Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu
Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Tuyển Kế toán quản trị Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Seadent
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Seadent
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kết Nối Thời Trang
Tuyển Kế toán quản trị Công ty CP Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kết Nối Thời Trang
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH PhD Health Sciences làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH PhD Health Sciences
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Kim Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị Trung tâm Hạ tầng IDC - Chi nhánh Công ty Công nghệ Thông tin VNPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Trung tâm Hạ tầng IDC - Chi nhánh Công ty Công nghệ Thông tin VNPT
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty CP Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Conasi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 970 - 1,160 USD Công Ty CP Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Conasi
970 - 1,160 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu Công Ty TNHH THACO AUTO
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị J&T Express Việt Nam - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận J&T Express Việt Nam - Head Office
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty CP ĐT PT Giáo dục Quốc tế Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu Công Ty CP ĐT PT Giáo dục Quốc tế Hoàng Gia
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Vũ Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Vũ Hoàng Minh
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần May Vạn Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần May Vạn Hà
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Trường Song Ngữ Quốc Tế Hoàng Gia - Royal School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 670 USD Trường Song Ngữ Quốc Tế Hoàng Gia - Royal School
550 - 670 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán quản trị J&T Express Việt Nam - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận J&T Express Việt Nam - Head Office
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm