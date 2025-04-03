Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ thanh toán từ các phòng ban công ty trình phó phòng kế toán

Hạch toán các hoá đơn, chi phí vào phần mềm kế toán

Hạch toán CCDC, TSCD làm quyết định thời gian khấu hao lưu trữ hồ sơ TSCD

Kéo dữ liệu từ core chứng khoán về phần mềm kế toán

Đối soát dữ liệu kéo về với số liệu dịch vụ tài chính gửi

Kiểm tra tính hoa hồng CTV, hoa hồng môi giới cổ phiếu hàng tháng, thanh toán hoa hồng

Lập lệnh ngân hàng sau khi hồ sơ thanh toán được phê duyệt và cấp nguồn thanh toán

Xuất hoá đơn đầu ra

Lưu trữ chứng từ thanh toán trước khi ban giao cho kế toán tổng hợp

Tốt nghiệp Đại học Chính quy các chuyên ngành Kế Toán, Kiểm toán,...

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

Hiểu biết về kế toán, thuế liên quan đến Chứng khoán

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, microsoft office

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Bravo

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Khả năng làm việc chi tiết

Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao

Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

Thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo chính sách công ty, Tháng lương 13, sinh nhật,...

Chế độ lao động, BHXH đầy đủ, Phép năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp và kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm

Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc

Có chế độ thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài

Tham gia các hoạt động nội bộ, du lịch, GalaDinner.

Được cấp trang thiết bị làm việc

Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của công ty

Hỗ trợ chi phí đi công tác, chi phí tham dự hội thảo,.. về lĩnh vực tài chính, đầu tư

Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc

Sếp có tâm

