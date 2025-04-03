Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Kế toán thanh toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ thanh toán từ các phòng ban công ty trình phó phòng kế toán
Hạch toán các hoá đơn, chi phí vào phần mềm kế toán
Hạch toán CCDC, TSCD làm quyết định thời gian khấu hao lưu trữ hồ sơ TSCD
Kéo dữ liệu từ core chứng khoán về phần mềm kế toán
Đối soát dữ liệu kéo về với số liệu dịch vụ tài chính gửi
Kiểm tra tính hoa hồng CTV, hoa hồng môi giới cổ phiếu hàng tháng, thanh toán hoa hồng
Lập lệnh ngân hàng sau khi hồ sơ thanh toán được phê duyệt và cấp nguồn thanh toán
Xuất hoá đơn đầu ra
Lưu trữ chứng từ thanh toán trước khi ban giao cho kế toán tổng hợp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chính quy các chuyên ngành Kế Toán, Kiểm toán,...
Có từ 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
Hiểu biết về kế toán, thuế liên quan đến Chứng khoán
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, microsoft office
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Bravo
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Khả năng làm việc chi tiết
Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng
Thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo chính sách công ty, Tháng lương 13, sinh nhật,...
Chế độ lao động, BHXH đầy đủ, Phép năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp và kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm
Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc
Có chế độ thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài
Tham gia các hoạt động nội bộ, du lịch, GalaDinner.
Được cấp trang thiết bị làm việc
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của công ty
Hỗ trợ chi phí đi công tác, chi phí tham dự hội thảo,.. về lĩnh vực tài chính, đầu tư
Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc
Sếp có tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà số 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

