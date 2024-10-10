Tuyển Kế toán thanh toán Công ty cổ phần An Pha Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công việc thu tiền các đối tượng trong và ngoài DN như: thu tiền góp vốn của, các cổ đông, thu hồi công nợ phải thu đối với khách hàng

- Theo dõi tiền gửi ngân hàng

- Theo dõi công nợ của, các cổ đông, khách hàng, nhân viên; đồng thời có trách nhiệm đôn đốc thu hồi nợ

- Quản lý các chứng từ liên quan đến thu - chi dòng tiền

- Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp hàng tuần, tháng

- Chủ động trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo

- Trực tiếp thực hiện công việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng tiền gửi ngân hàng cho các nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi,...

- Thực hiện các công việc thanh toán các khoản chi nội bộ như: thanh toán lương, thanh toán tạm ứng, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên, thanh toán mua hàng ngoài...

- Trực tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của các chứng từ liên quan

- Theo dõi, kiểm soát các chứng từ thu chi

- Theo dõi, lập các báo cáo tồn quỹ, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng ngày cho cấp trên

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ từ độ tuổi từ 35 – 45.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.

- Sử dụng thành thạo phần mềm Word, Excel, ...và phần mềm kế toán Misa.

- Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trở lên tại ví trí tương đương

- Nắm rõ quy định về Luật thuế, BHXH, và quy trình làm việc với ngân hàng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng.

- Trung thực, nhiệt tình, chịu khó học hỏi trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần An Pha Kim Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 18tr/tháng trở lên

- Hỗ trợ cơm trưa

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty.

- Thưởng các dịp Lễ Tết; du lịch hàng năm.

- Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần An Pha Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin