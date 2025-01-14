Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Sky Gate Building - 36 - 38 Nguyễn Văn Trỗi, Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xử lý hóa đơn và quản lý thanh toán:

• Xác thực, ghi lại và xử lý hóa đơn cho nhà cung cấp và nhà thầu phụ.

• Đảm bảo xử lý thanh toán kịp thời và chính xác trong khi tuân thủ các lịch trình và chính sách thanh toán.

2. Tuân thủ và báo cáo thuế:

• Quản lý VAT, thuế khấu trừ và các quy trình liên quan đến thuế khác theo các tiêu chuẩn quy định.

• Hỗ trợ nộp thuế và kiểm toán, đảm bảo hồ sơ thuế chính xác và cập nhật.

3. Đối chiếu và báo cáo:

• Đối chiếu các giao dịch phải trả và giải quyết các khoản chênh lệch với nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ.

• Tạo các khoản phải trả và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho ban quản lý.

4. Quản lý quan hệ nhà cung cấp:

• Duy trì giao tiếp cởi mở và chuyên nghiệp với nhà cung cấp và nhà thầu phụ về các khoản thanh toán và chênh lệch.

• Đảm bảo tất cả các tài liệu liên quan đến nhà cung cấp đều chính xác và được lưu giữ đúng cách.

5. Cải tiến quy trình:

• Xác định và triển khai các biện pháp thực hành tốt nhất để cải thiện hiệu quả của quy trình phải trả.

• Hợp tác với các nhóm nội bộ để hợp lý hóa quy trình làm việc và đảm bảo tuân thủ các chính sách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phải trả hoặc vai trò kế toán tương tự.

Kinh nghiệm thực tế về tuân thủ thuế doanh nghiệp, bao gồm VAT và thuế khấu trừ.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: SAP, Oracle hoặc tương đương).

Thành thạo MS Office, đặc biệt là Excel.

Kỹ năng phân tích, tổ chức và giải quyết vấn đề.

Chú ý đến chi tiết

Thành thạo tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH trong thời gian làm việc

Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức

Lương: trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin