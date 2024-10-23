Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
- Kon Tum:
- Kon Tum
- Gia Lai
- Nước Ngoài ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: TỈNH ATTAPEU, LÀO
Thực hiện công việc thanh toán tiền mía, vận chuyển Thực hiện công tác kế toán đối với các khoản đầu tư hộ trồng mía Kế toán cùng Thủ quỹ đối chiếu kiểm tra số liệu chi trả hàng ngày Thực hiện Công tác báo cáo, lưu trữ chứng từ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc tương đương
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Kinh nghiệm: Không yêu cầu, được đào tạo
Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán, hạch toán kế toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA Thì Được Hưởng Những Gì
- Được bố trí nơi ở tại nhà lưu trú CBNV của Công ty.
- Chế độ nghỉ phép: 15 ngày/ năm, không áp dụng trong thời gian đào tạo và thử việc.
- Về Việt Nam định kì.
- Phụ cấp tiền xăng, tiền điện thoại theo vị trí công việc.
- Được tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tự nguyện tại Việt Nam.
- Thưởng vượt năng suất cuối vụ, lương 13 theo kết quả hoạt động của Công ty
- Quà tặng: tết cổ truyền Việt Nam, Tết trung thu, Tết thiếu nhi và các dịp đặc biệt khác...
- Du lịch, Thăm hỏi: ốm đau, tang chế;
- Có xe đưa đón từ Gia Lai sang Lào và ngược lại (khi về phép) theo lịch xe công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
