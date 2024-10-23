Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kon Tum: - Kon Tum - Gia Lai - Nước Ngoài ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: TỈNH ATTAPEU, LÀO

Thực hiện công việc thanh toán tiền mía, vận chuyển Thực hiện công tác kế toán đối với các khoản đầu tư hộ trồng mía Kế toán cùng Thủ quỹ đối chiếu kiểm tra số liệu chi trả hàng ngày Thực hiện Công tác báo cáo, lưu trữ chứng từ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc tương đương Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Kinh nghiệm: Không yêu cầu, được đào tạo Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán, hạch toán kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

- Suất ăn: Công ty hỗ trợ 02 bữa ăn/ngày

- Được bố trí nơi ở tại nhà lưu trú CBNV của Công ty.

- Chế độ nghỉ phép: 15 ngày/ năm, không áp dụng trong thời gian đào tạo và thử việc.

- Về Việt Nam định kì.

- Phụ cấp tiền xăng, tiền điện thoại theo vị trí công việc.

- Được tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tự nguyện tại Việt Nam.

- Thưởng vượt năng suất cuối vụ, lương 13 theo kết quả hoạt động của Công ty

- Quà tặng: tết cổ truyền Việt Nam, Tết trung thu, Tết thiếu nhi và các dịp đặc biệt khác...

- Du lịch, Thăm hỏi: ốm đau, tang chế;

- Có xe đưa đón từ Gia Lai sang Lào và ngược lại (khi về phép) theo lịch xe công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

