Tuyển Kế toán thanh toán Vingroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Vingroup
- Hà Nội: Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xây dựng, triển khai và giám sát hệ thống kế toán cho một Công ty thành viên mới của Tập
đoàn Vingroup, đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong việc hạch toán và quản lý các giao dịch tài chính của Công ty.
• Lập và kiểm tra báo cáo tài chính, đảm bảo thông tin tài chính minh bạch, đầy đủ và đúng hạn.
• Quản lý, đảm bảo việc khai báo, nộp thuế đúng hạn, đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu.
• Quản lý dòng tiền và tài chính doanh nghiệp, đưa ra các phương án tối ưu hóa chi phí và nâng
cao hiệu quả tài chính.
• Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 7-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán trưởng.
• Hiểu biết sâu về các chuẩn mực kế toán, các quy định thuế và pháp luật liên quan.
• Có kinh nghiệm xây dựng hệ thông quản lý kế toán cho Công ty mới là một lợi thế.
• Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Tại Vingroup Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vingroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI