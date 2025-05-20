Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TÂN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 308 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng: nộp – rút tiền, chuyển khoản, thanh toán quốc tế, lập ủy nhiệm chi, séc,...

- Theo dõi số dư các tài khoản ngân hàng, đảm bảo đủ nguồn thanh toán đúng hạn.

- Đối chiếu sao kê ngân hàng định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) với sổ sách nội bộ.

- Quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến các giao dịch ngân hàng: giấy báo nợ, báo có, thư tín dụng (L/C), bảo lãnh ngân hàng, v.v.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý chứng từ thanh toán, xác minh thông tin chuyển khoản.

- Làm việc với ngân hàng để xử lý các nghiệp vụ: mở tài khoản, cập nhật thông tin doanh nghiệp, đăng ký chữ ký, vay vốn, bảo lãnh,...

- Cập nhật và theo dõi hợp đồng tín dụng, lãi vay, lịch trả nợ và chi phí tài chính phát sinh.

- Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập khi có yêu cầu liên quan đến giao dịch ngân hàng

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - kiểm toán

Có kinh nghiệm từ 1–3 năm trong lĩnh vực kế toán, đặc biệt là nghiệp vụ ngân hàng

Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP…).

Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm cao.

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với đối tác ngân hàng và phối hợp nội bộ.

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực (mức lương đề xuất: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ gross)

- Thưởng: Tháng 13, thưởng hiệu suất, thưởng hoàn thuế thành công, thưởng theo doanh thu xuất khẩu.

- Đầy đủ chế độ BHXH – BHYT – BHTN.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển chuyên môn và đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động tài chính doanh nghiệp.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ, có tính hội nhập quốc tế cao.

