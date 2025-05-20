Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chức năng:
Ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin nghiệp vụ kế toán thanh toán.
Kiểm tra định kỳ hoặc cuối kỳ
Nhiệm vụ:
Làm thanh toán trên ngân hàng, lưu giữ chứng từ thanh toán
Chuyển tiền quốc tế khi có phát sinh
Thanh toán lương
Hạch toán chứng từ chi ngân hàng hàng ngày trên phần mềm bán hàng ABC
Hạch toán chứng từ thu chi trên Misa
Theo dõi dòng tiền
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ ĐH trở lên các chuyên ngành Kế Toán/ Tài chính,..
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Am hiểu về phần mềm kế toán
Am hiểu về hoạt động trong lĩnh vực là lợi thế
Có kỹ năng, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm
Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc
Trung thực, năng động, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 8 - 12 triệu (Thoả thuận theo năng lực)
Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động
Môi trường trẻ trung, năng động, ưu tiên phát triển năng lực bản thân
Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc
Thưởng cuối năm hấp dẫn
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi du lịch, team building, Company Trip,.. hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
