Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Chức năng:

Ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin nghiệp vụ kế toán thanh toán.

Kiểm tra định kỳ hoặc cuối kỳ

Nhiệm vụ:

Làm thanh toán trên ngân hàng, lưu giữ chứng từ thanh toán

Chuyển tiền quốc tế khi có phát sinh

Thanh toán lương

Hạch toán chứng từ chi ngân hàng hàng ngày trên phần mềm bán hàng ABC

Hạch toán chứng từ thu chi trên Misa

Theo dõi dòng tiền

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ/ ĐH trở lên các chuyên ngành Kế Toán/ Tài chính,..

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Am hiểu về phần mềm kế toán

Am hiểu về hoạt động trong lĩnh vực là lợi thế

Có kỹ năng, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm

Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc

Trung thực, năng động, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền Lợi

Mức lương từ 8 - 12 triệu (Thoả thuận theo năng lực)

Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động

Môi trường trẻ trung, năng động, ưu tiên phát triển năng lực bản thân

Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc

Thưởng cuối năm hấp dẫn

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi du lịch, team building, Company Trip,.. hàng năm

