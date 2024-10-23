Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tridentauto làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Công ty Cổ phần Tridentauto
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty Cổ phần Tridentauto

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ phần Tridentauto

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 5 Đường số 7, Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Quận 7

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Từ 11 Triệu

- Lập giấy báo nợ, báo có ngân hàng. Giao dịch ngân hàng lấy sổ phụ hàng tháng.
- Quản lý dòng tiền, ra vào dựa trên sao kê của ngân hàng để thông báo đến các bộ phận liên quan .
- Cung cấp các giấy tờ liên quan đến hồ sơ tín dụng .
- Thực hiện các hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của cấp trên .
- Theo dõi tài sản , quản lý vị trí tài sản, bảo hiểm hàng hóa để cân đối hợp lý giữa bảo hiểm và hàng hóa .
- Chủ động theo dõi nợ, lãi vay đối với tài khoản nguồn vốn .
- Thực hiện các báo cáo, tiền , dòng tiền, báo cáo tín dụng theo ngày tuần .
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết đối với tài khoản ngân hàng, nguồn vốn và tiền mặt .
- Biết sử dụng các phần mềm kế toán, excel, world … .
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công chỉ đạo của BGĐ và Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ trên 22 tuổi Cao đẳng chuyên ngành kế toán Căn bản / Giao tiếp, sử dụng thành thạo máy tính Kỹ năng kế toán, báo cáo thuế, sử dụng tốt các phần mềm kế toán 02 Thật thà, siêng năng, cẩn thận 01 năm trở lên
Công ty sẽ chuyển về Quận 7 sau tháng ½025. Ưu tiên ứng viên có thể làm việc ở 2 khu vực Thủ Đức và Quận 7

Tại Công ty Cổ phần Tridentauto Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm full lương
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu 8:30 đến 17:30, thứ bảy 8:30 đến 12:00c(chỉ khi có yêu cầu)
Các chế độ hỗ trợ khác: theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tridentauto

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tridentauto

Công ty Cổ phần Tridentauto

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Showroom: 01 Lê Duẩn, P. Bến Nghế, Quận 1, TP.HCM + Văn phòng: 218 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

