Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tridentauto làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Đường số 7, Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Quận 7 - Hồ Chí Minh

Kế toán thanh toán

- Lập giấy báo nợ, báo có ngân hàng. Giao dịch ngân hàng lấy sổ phụ hàng tháng.

- Quản lý dòng tiền, ra vào dựa trên sao kê của ngân hàng để thông báo đến các bộ phận liên quan .

- Cung cấp các giấy tờ liên quan đến hồ sơ tín dụng .

- Thực hiện các hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của cấp trên .

- Theo dõi tài sản , quản lý vị trí tài sản, bảo hiểm hàng hóa để cân đối hợp lý giữa bảo hiểm và hàng hóa .

- Chủ động theo dõi nợ, lãi vay đối với tài khoản nguồn vốn .

- Thực hiện các báo cáo, tiền , dòng tiền, báo cáo tín dụng theo ngày tuần .

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết đối với tài khoản ngân hàng, nguồn vốn và tiền mặt .

- Biết sử dụng các phần mềm kế toán, excel, world … .

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công chỉ đạo của BGĐ và Kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ trên 22 tuổi Cao đẳng chuyên ngành kế toán Căn bản / Giao tiếp, sử dụng thành thạo máy tính Kỹ năng kế toán, báo cáo thuế, sử dụng tốt các phần mềm kế toán 02 Thật thà, siêng năng, cẩn thận 01 năm trở lên

Công ty sẽ chuyển về Quận 7 sau tháng ½025. Ưu tiên ứng viên có thể làm việc ở 2 khu vực Thủ Đức và Quận 7

Quyền Lợi Được Hưởng

Đóng bảo hiểm full lương

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu 8:30 đến 17:30, thứ bảy 8:30 đến 12:00c(chỉ khi có yêu cầu)

Các chế độ hỗ trợ khác: theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

