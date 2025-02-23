Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô III Số 23B Đường 19/5A KCN Tân Bình,Tây Thạnh, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Kế toán thanh toán

Kiểm tra chứng từ và hạch toán chi phí từ Hội sở và chi nhánh.

Lập phiếu thu tiền hàng, thu tạm ứng, thế chấp.

Thực hiện việc chi tiền đi ngân hàng, chi thanh toán nhà cung cấp,chi trả thế chấp, tạm ứng nhân viên theo phê duyệt từ cấp trên.

Đối chiếu số dư quỹ tiền mặt, ngân hàng hàng ngày với bộ phận quỹ.

Lập kế hoạch nguồn tiền sử dụng trong ngày và báo cáo hàng ngày lên cấp trên.

Đối chiếu công nợ tạm ứng, thế chấp và công nợ chi nhánh.

Yêu Cầu Công Việc

CHỈ NHẬN HỒ SƠ NỮ TỪ 24 TUỔI ĐẾN 32 TUỔI

Có khả năng tổng hợp Data, số liệu là điểm mạnh

Tốt nghiệp: Đại học ngành kế toán (Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế)

Am hiểu kỹ năng vi tính văn phòng, biết qua các ứng dụng/phần mềm kế toán.

Có khả năng kết nối và xử lý công việc với số lượng Chi nhánh nhiều (Từ Cà Mau đến Bình Thuận)

Có khả năng làm việc nhiều phòng ban, kết nối xử lý nhanh chóng

Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Am hiểu các phần mềm kế toán: Misa, NAV, SAP,...

Có kiến thức về Thuế (đầu vào - đầu ra)

Am hiểu về Pháp lý, Hợp đồng

Quyền Lợi

Chế độ bảo hiểm xã hội

Du Lịch mỗi năm

Phụ cấp điện thoại

Chế độ thưởng theo tháng

Đào tạo và huấn luyện theo tiêu chuẩn Công Ty

Review lương mỗi năm

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển

