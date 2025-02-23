Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô III Số 23B Đường 19/5A KCN Tân Bình,Tây Thạnh, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra chứng từ và hạch toán chi phí từ Hội sở và chi nhánh.
Lập phiếu thu tiền hàng, thu tạm ứng, thế chấp.
Thực hiện việc chi tiền đi ngân hàng, chi thanh toán nhà cung cấp,chi trả thế chấp, tạm ứng nhân viên theo phê duyệt từ cấp trên.
Đối chiếu số dư quỹ tiền mặt, ngân hàng hàng ngày với bộ phận quỹ.
Lập kế hoạch nguồn tiền sử dụng trong ngày và báo cáo hàng ngày lên cấp trên.
Đối chiếu công nợ tạm ứng, thế chấp và công nợ chi nhánh.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CHỈ NHẬN HỒ SƠ NỮ TỪ 24 TUỔI ĐẾN 32 TUỔI
Có khả năng tổng hợp Data, số liệu là điểm mạnh
Tốt nghiệp: Đại học ngành kế toán (Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế)
Am hiểu kỹ năng vi tính văn phòng, biết qua các ứng dụng/phần mềm kế toán.
Có khả năng kết nối và xử lý công việc với số lượng Chi nhánh nhiều (Từ Cà Mau đến Bình Thuận)
Có khả năng làm việc nhiều phòng ban, kết nối xử lý nhanh chóng
Có khả năng chịu được áp lực công việc.
Am hiểu các phần mềm kế toán: Misa, NAV, SAP,...
Có kiến thức về Thuế (đầu vào - đầu ra)
Am hiểu về Pháp lý, Hợp đồng

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm xã hội
Du Lịch mỗi năm
Phụ cấp điện thoại
Chế độ thưởng theo tháng
Đào tạo và huấn luyện theo tiêu chuẩn Công Ty
Review lương mỗi năm
Nghỉ phép 12 ngày/năm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Bùi Thị Xuân- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

