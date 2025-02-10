Tuyển Kế toán thanh toán Viet Thai International Careers - VTI Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Lập các báo cáo khóa sổ, báo cáo công nợ phải trả hàng tháng đúng hạn.

Kiểm soát hạch toán, xử lý các nghiệp vụ phát sinh đảm bảo đúng quy định.

Lập kế hoạch thanh toán và thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp, đảm bảo số dư tiền theo dự toán tài chính.

Hỗ trợ quyết toán thuế, kiểm toán, xử lý các công việc phát sinh khác.

Nữ từ 25 - 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có kinh nghiệm 3-5 năm tại vị trí tương đương.

Có thể sử dụng tiếng Anh, thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel), thành thạo phần mềm kế toán.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có thể làm việc dưới áp lực.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Bán thời gian

Địa điểm: Hồ Chí Minh