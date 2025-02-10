Tuyển Kế toán thanh toán Viet Thai International Careers - VTI Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thanh toán Viet Thai International Careers - VTI Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Viet Thai International Careers - VTI Group
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Viet Thai International Careers - VTI Group

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Viet Thai International Careers - VTI Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 119

- 127 Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập các báo cáo khóa sổ, báo cáo công nợ phải trả hàng tháng đúng hạn.
Kiểm soát hạch toán, xử lý các nghiệp vụ phát sinh đảm bảo đúng quy định.
Lập kế hoạch thanh toán và thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp, đảm bảo số dư tiền theo dự toán tài chính.
Hỗ trợ quyết toán thuế, kiểm toán, xử lý các công việc phát sinh khác.
Nữ từ 25 - 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có kinh nghiệm 3-5 năm tại vị trí tương đương.
Có thể sử dụng tiếng Anh, thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel), thành thạo phần mềm kế toán.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có thể làm việc dưới áp lực.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Bán thời gian
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 25 - 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có kinh nghiệm 3-5 năm tại vị trí tương đương.
Có thể sử dụng tiếng Anh, thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel), thành thạo phần mềm kế toán.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có thể làm việc dưới áp lực.

Tại Viet Thai International Careers - VTI Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Thai International Careers - VTI Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viet Thai International Careers - VTI Group

Viet Thai International Careers - VTI Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 119-127 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

