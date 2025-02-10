Tuyển Kế toán thanh toán Viet Thai International Careers - VTI Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Viet Thai International Careers - VTI Group
- Hồ Chí Minh:
- 119
- 127 Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập các báo cáo khóa sổ, báo cáo công nợ phải trả hàng tháng đúng hạn.
Kiểm soát hạch toán, xử lý các nghiệp vụ phát sinh đảm bảo đúng quy định.
Lập kế hoạch thanh toán và thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp, đảm bảo số dư tiền theo dự toán tài chính.
Hỗ trợ quyết toán thuế, kiểm toán, xử lý các công việc phát sinh khác.
Nữ từ 25 - 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có kinh nghiệm 3-5 năm tại vị trí tương đương.
Có thể sử dụng tiếng Anh, thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel), thành thạo phần mềm kế toán.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có thể làm việc dưới áp lực.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Bán thời gian
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Thai International Careers - VTI Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
