Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam

Kế toán thanh toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam

Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 6/1B2

- 6/1B3 Tân Hóa, P1,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Kiểm duyệt các bộ chứng từ thanh toán hợp lệ, đúng qui định trước khi chuyển sang KTT
Lập phiếu thu - chi đính kèm hồ sơ thanh toán chuyển bộ phận Quỹ
Hạch toán kế toán. Kiểm tra, giám sát qui trình thanh toán tại đơn vị
Quản lý, đối chiếu công nợ nội bộ và công nợ phải trả nhà cung cấp
Quản lý danh mục TSCĐ và CCDC, tham gia kiểm kê TSCĐ và CCDC định kỳ
Đề xuất các giải pháp quản lý chi phí hiệu quả. Cập nhật, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan kịp thời, chính xác, đầy đủ
Các công việc khác theo phân công KTT
Thời gian làm việc : Từ thứ hai đến hết sáng thứ 7 (nghỉ chiều T7 và CN hằng tuần)

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ chuyên ngành tài chính, kế toán
Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương
Giới tính: Nữ
Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán theo đúng chính sách. Hóa đơn, chứng từ hợp lệ, đầy đủ
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, chăm chỉ, năng động

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 11-12 triệu (trao đổi theo năng lực ứng viên khi tham gia phỏng vấn)
Chế độ đã ngộ tốt, đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, cơm trưa....
Thưởng Lễ Tết định kỳ, ngày Thành Lập Công ty ; thưởng Quý, thưởng cuối năm hấp dẫn.
Du lịch trong/ ngoài nước định kỳ 2 năm/lần.
Đánh giá năng lực và xét nâng lương định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 6/1B2-6/1B3 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thanh-toan-thu-nhap-11-12-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job287600
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty Cổ Phần Y tế PW
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty cổ phần An Pha Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần An Pha Kim
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tridentauto làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu Công ty Cổ phần Tridentauto
Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu GOT IT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Huge-Fam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán FT Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FT Vietnam Ltd.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần Greenpan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty Cổ Phần Greenpan
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 16 Triệu Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Len Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Len Sài Gòn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Con Cưng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sanaky Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sanaky Việt Nam
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hàng Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hàng Việt
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Thương Mại Mkp Tech làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Mkp Tech
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Lavite làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Lavite
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm