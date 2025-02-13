Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17

- 19

- 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1/ Công việc chính
- Thực hiện kiểm tra, lập hồ sơ thanh toán, vay vốn
- Hạch toán phần mềm: Các nghiệp thanh toán, nhận vay, chi tiền mặt (TK cá nhân)
- Lưu trữ hồ sơ liên quan phần việc (Sao kê, thu chi, unc, khế ước vay, hợp đồng vay, HSTT....)
- Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp trong nước và nước ngoài
- Đi ngân hàng giao dịch
- Theo dõi hạn mức và lịch trả nợ Upas nhờ thu, LC để bỏ vào KH chi
- Làm hồ sơ mở LC, Upas nhờ thu gửi ngân hàng tìm nguồn theo kế hoạch chi đã được duyệt
2/ Báo cáo
- Báo cáo các khoản nợ vay/ nợ Upas
- Báo cáo công việc hàng tuần.
- Báo cáo quỹ hàng tuần (111,112)
- Báo cáo công nợ 141, 341 Báo cáo dự chi hàng tháng
- Báo cáo thực chi để gửi nguồn để báo cáo hàng tuần

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tài chính – Kế toán;
- Kinh nghiệm ít nhất 02 năm trở lên ở vị trí tương đương;
- Có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, nông nghiệp, dự án trang trại, ...là 1 lợi thế;
- Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000 - 14.000.000 đ/ tháng
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT,.. đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức;
- Chế độ sinh nhật, ốm đau, kết hôn, ...
- Thưởng các ngày lễ
- Khám sức khỏe định kỳ, 12 ngày phép năm
- Du lịch, Thưởng cuối năm;
- Đóng BHXH, BHTN, BHYT;
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

